Interrogé cette nuit à propos des déclarations de Victor Wembanyama sur son dossier MVP, Draymond Green a illuminé la pièce avec un pamphlet de cinq minutes sur le manque de considération de la défense par les votants, et l’obligation de chaque joueur à être vocal sur son cas pour attirer les votes. Quand la passion parle, on se tait et on écoute.

En conférence de presse après la victoire des Warriors face aux Nets, Anthony Slater a demandé à Draymond Green ce qu’il pensait du fait que Victor Wembanyama ait été vocal concernant son dossier MVP, lui qui l’a souvent été dans des courses au DPOY. Ce que Slater ne savait pas, c’est que de cette simple question allait découler une tirade de 5 minutes signé Dray, dont la passion force l’admiration.

Le Warrior commence par dire qu’il a « détesté et adoré » la sortie médiatique de Wemby, avant de critiquer le fait que le Français soit obligé de plaider sa cause pour qu’il soit considéré par le public.

« La raison pour laquelle je l’ai détesté, c’est qu’avant que Wemby dise que la défense est 50% de notre sport, personne ne l’avait réalisé ? […] Je l’ai détesté car il a été obligé de dire ça pour ensuite être considéré. […] On voit ce gars défendre une équipe entière, et personne n’avait pris ça en compte jusque-là ? […] Il a fallu qu’il le dise pour que les gens s’en rendent compte. Avec ces awards, si tu ne parles pas, les gens ne voient pas. »

Draymond Green on Victor Wembanyama vocalizing his MVP case: “I hated it…and I absolutely loved it.”

Green has been vocal in the past on DPOY: “You don’t help them see it, damnit they can’t see.”

Full passionate five-minute soundbite pic.twitter.com/xbA47T0GnK

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 26, 2026

Et Dray en connaît un rayon. L’année dernière dans la course au DPOY, il avait soudainement grimpé tout en haut des ladders après avoir prêcher sa paroisse. Et comme il le dit, il a fallu qu’Evan Mobley, favori jusqu’à ces déclarations-là, s’exprime à son tour pour récupérer son statut.

Il continue ensuite en évoquant le manque de considération de la défense de manière générale dans ces awards :

« Parfois les gens disent qu’il n’y a pas de stats en défense, Wemby fait des contres. Même si tu ne veux regarder que les stats, ce gars contre absolument tout. […] Il n’y a pas d’excuses. Va falloir relancer cette discussion : pourquoi les gens n’aiment pas la défense ? Et après ça dit : « oh, on veut que ça joue dur », non vous ne voulez pas ! […] Vous voulez juste voir un mec mettre des paniers, parce qu’il a fallu qu’un gars dise que la défense est 50% de notre sport pour qu’il soit considéré. »

Difficile de contredire un tel discours de passionné, qui soulève des problématiques bien plus profondes que ce à quoi la question inspirait à l’origine. On espère que ces paroles seront entendues à travers la planète basket !