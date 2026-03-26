Le 26 mars 2026 à 11:20 par Nicolas Meichel

En plantant 43 points face aux Pacers cette nuit, Luka Doncic a continué sa folle série au scoring. Une série de 11 matchs à près de 40 pions de moyenne, qui l’emmène dans la stratosphère de Michael Jordan et Kobe Bryant.

Luka Doncic n’a probablement jamais été aussi chaud de toute sa carrière. Et quand on connaît la carrière du bonhomme, ça veut dire ce que ça veut dire.

11 matchs, 39,6 points de moyenne (48% au tir, 38% à 3-points, 78% aux lancers-francs), pour mener les Lakers vers dix victoires dont neuf consécutives. Il est monté jusqu’à 60 de fièvre à Miami et n’est jamais descendu sous les 30 lors de cette folle série.

Luka Magic, tout simplement.

Voici les 11 dernières perfs de Luka Doncic au scoring :

🔸 44 pts

🔸 35 pts

🔸 31 pts

🔸 51 pts

🔸 30 pts

🔸 36 pts

🔸 40 pts

🔸 60 pts

🔸 33 pts

🔸 32 pts

🔸 43 pts

Moyenne : 39,6

Une beuverie au scoring qui lui permettra de monter à la 6e place de notre classement MVP 🔥🔥 pic.twitter.com/OLAqgsCt2C

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026

D’après ESPN, Luka Doncic est le premier joueur depuis Michael Jordan en 1986 à tourner à 40 points de moyenne sur six matchs de suite à l’extérieur (40,6 lors du road-trip des Lakers).

La folle série de Luka rappelle évidemment aussi les grandes heures de Kobe aux Lakers, tout particulièrement quand il jouait avec quatre mecs de Pro B à côté de lui.

Kobe du 29 janvier au 23 février 2003 : 42,4 points de moyenne sur 13 matchs

Kobe du 6 janvier au 31 janvier 2006 : 43,4 points de moyenne sur 13 matchs

Kobe du 15 mars au 30 mars 2007 : 46,1 points de moyenne sur 8 matchs

Ok y’a moins de passes, mais niveau scoring… https://t.co/pLvVxkoiJ0

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 21, 2026

Quelques chiffres supplémentaires, juste pour le plaisir :

42 matchs à min. 30 points cette saison (1er en NBA, 8e plus gros total dans l’histoire des Lakers sur une saison)

(1er en NBA, 8e plus gros total dans l’histoire des Lakers sur une saison) 11 matchs de suite à min. 30 points (plus longue série en carrière, 6e plus grosse série dans l’histoire des Lakers, 4e plus grosse série en NBA sur les 20 dernières années)

Meilleur marqueur NBA cette saison (33,6), leader au nombre de 3-points marqués par match, au nombre de matchs à 30 et 40 points, et troisième passeur de la Ligue (8,4), Luka Doncic réalise une saison offensive qui restera gravée dans les mémoires.

Source : Khobi Price / Lakers