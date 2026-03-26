Résumé de la nuit : Luka Doncic ne s’arrête plus, 43 points pour le Slovène !
Le 26 mars 2026 à 06:47 par Jules Bousquet
Une nuit de malade mental en NBA avec douze matchs, des pépites, des performances de fous et des highlights dans tous les sens. Les Celtics se sont imposés face aux champions en titre, Doncic et Murray ont fait des malheurs et deux matchs se sont terminés en prolongations dont un Wolves-Rockets incroyable.
Les résultats de la nuit :
- Pistons – Hawks : 129-130 (stats)
- Pacers – Lakers : 130-137 (stats)
- Sixers – Bulls : 157 – 137 (stats)
- Celtics – Thunder : 119-109 (stats)
- Cavaliers – Heat : 103-120 (stats)
- Grizzlies – Spurs : 98-123 (stats)
- Jazz – Wizards : 110-133 (stats)
- Wolves – Rockets : 110-108 (stats)
- Nuggets – Mavericks : 142-135 (stats)
- Warriors – Nets : 109-106 (stats)
- Blazers – Bucks : 130-99 (stats)
- Clippers – Raptors : 119-94 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Celtics se sont imposés dans le choc de la soirée face au Thunder. Malgré un bon démarrage d’OKC, un grand Jaylen Brown (31 points) a porté les C’s en deuxième mi-temps face à SGA (33 points).
- 43 points pour Luka Doncic dans une fin de match compliqué. Après avoir mené de 29 points, les Lakers ont vu les Pacers revenir à six points à moins d’une minute de jeu. Los Angeles s’impose finalement 137-130 avec un nouveau quasi triple double de LeBron James (23 points, 9 rebonds, 9 passes).
- Victor Wembanyama et les Spurs s’imposent facile à Memphis ! Wemby passe tout proche d’un 5×5 et les Spurs reviennent à deux matchs du Thunder grâce à cette victoire face à des Grizz bien faibles… mais ça c’est une nouveauté pour personne.
- Les Sixers l’emporte après un match maîtrisé. Philadelphie a même compté jusqu’à 47 points d’avance et les Bulls s’en prenent finalement 157… ça va vous sinon ? Retour de Paul George gagnant avec 28 points, 6 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 35 points de Joel Embiid. Philly de retour au top ?
- Tobias Harris avait envoyé Hawks et Pistons en prolongations après une première mi-temps horrible de Detroit (21 points de retard). Mais un run de 25-5 en deuxième leur avait permis de revenir avant de s’incliner d’un point en OT. On était à deux doigts du bon gros choke côté Atlanta.
- Même scénario (ou presque) entre Cavs et Heat. Après avoir largement mené, le Heat a laissé revenir Cleveland (les laissant même repasser devant). Mais finalement les hommes de Spo ont décidé d’aller au bout et de continuer leur saison mid (première victoire en 6 matchs).
- Dans le merdico de la soirée, les Wizards l’emportent à Salt Lake City. Pas grand chose à dire, à part qu’on s’en fout…
- Un Rudy Gobert monstrueux a permis aux Wolves d’éviter l’humiliation grâce à une dernière défense lunaire sur KD (30 points). Derrière, Sengun en a fait de même pour envoyer le match entre Minnesota et Houston en prolongations. En OT, alors que Minnesota était mené de 13 points à deux minutes de la fin, un run de 15-0 et un game winner de Randle ont offert la victoire aux Loups.
- Jamal Murray et Nikola Jokic se sont énervés face aux Mavericks. 53 points pour le Canadien, 23 points, 21 rebonds, 19 passes pour le Serbe. Denver enchaîne et, à ce niveau là offensivement, va faire peur à beaucoup de monde… suffit de rajouter un peu de défense (pour info, Aaron Gordon n’a pas joué).
- Les Warriors s’en sortent difficilement face à Brooklyn… c’est dire le niveau ! Un match serré jusqu’au bout, qui s’est décidé aux lancer-francs et sur des pertes de balles. Vous n’avez rien loupé.
- Malgré 36 points inutiles de Ryan Rollins, les Bucks se prennent une fessé à Portland. Merci, au revoir !
- Grâce à un bon duo Garland-Kawhi (respectivement 24 et 27 points) et un très bon Bennedict Mathurin en sortie de banc (23 points), les Clippers dominent les Raptors. Avec la victoire d’Atlanta et de Philadelphie, Toronto réalise la mauvaise opérattion, repasse sixième et ne compte plus qu’un demi match d’avance sur Philly.
Les highlights de la nuit :
La double défense pour finir le match à Minneapolis :
QUELLE DÉFENSE CLUTCHISSIME DE RUDY GOBET SUR KEVIN DURANT ! 😱pic.twitter.com/89n5KNT57Q
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026
ALPEREN SENGUN RÉPOND À RUDY GOBERT AVEC CE CONTRE DÉCISIF ! 😱
ON VA EN OVERTIME. pic.twitter.com/giehKMBGnm
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026
GG JACKSON QUI POSTERISE VICTOR WEMBANYAMA…
ET VICTOR WEMBANYAMA QUI SE VENGE SUR L’ACTION SUIVANTE ! 😱👽pic.twitter.com/eyGaZTI4FP
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 0h : Hornets – Knicks
- 0h : Pistons – Pelicans
- 0h : Magic – Kings