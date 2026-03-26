Résumé de la nuit : Luka Doncic ne s’arrête plus, 43 points pour le Slovène !

Le 26 mars 2026 à 06:47 par Jules Bousquet

Une nuit de malade mental en NBA avec douze matchs, des pépites, des performances de fous et des highlights dans tous les sens. Les Celtics se sont imposés face aux champions en titre, Doncic et Murray ont fait des malheurs et deux matchs se sont terminés en prolongations dont un Wolves-Rockets incroyable.

Les résultats de la nuit :

Pistons – Hawks : 129-130 (stats)

: 129-130 (stats) Pacers – Lakers : 130-137 (stats)

: 130-137 (stats) Sixers – Bulls : 157 – 137 (stats)

– Bulls : 157 – 137 (stats) Celtics – Thunder : 119-109 (stats)

– Thunder : 119-109 (stats) Cavaliers – Heat : 103-120 (stats)

: 103-120 (stats) Grizzlies – Spurs : 98-123 (stats)

: 98-123 (stats) Jazz – Wizards : 110-133 (stats)

: 110-133 (stats) Wolves – Rockets : 110-108 (stats)

– Rockets : 110-108 (stats) Nuggets – Mavericks : 142-135 (stats)

– Mavericks : 142-135 (stats) Warriors – Nets : 109-106 (stats)

– Nets : 109-106 (stats) Blazers – Bucks : 130-99 (stats)

– Bucks : 130-99 (stats) Clippers – Raptors : 119-94 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les highlights de la nuit :

La double défense pour finir le match à Minneapolis :

QUELLE DÉFENSE CLUTCHISSIME DE RUDY GOBET SUR KEVIN DURANT ! 😱pic.twitter.com/89n5KNT57Q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026

ALPEREN SENGUN RÉPOND À RUDY GOBERT AVEC CE CONTRE DÉCISIF ! 😱

ON VA EN OVERTIME. pic.twitter.com/giehKMBGnm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026

L’action de zinzin entre Wemby et GG Jackson :

GG JACKSON QUI POSTERISE VICTOR WEMBANYAMA…

ET VICTOR WEMBANYAMA QUI SE VENGE SUR L’ACTION SUIVANTE ! 😱👽pic.twitter.com/eyGaZTI4FP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL : À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :