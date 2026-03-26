Dans un match qui n’était pas censé faire parler plus que ça, les Nuggets sont allés chercher une victoire à gros scoring face à Dallas (142-135). Et dans cette orgie de points, deux mecs en ont profité pour marquer les esprits : Jamal Murray en a collé 53, et Nikola Jokic a terminé en 23-21-19… excusez nous messieurs !

Les Nuggets sortaient d’une victoire clutch face aux Suns la nuit dernière, et pourtant, même en deuxième soir de back-to-back, les hommes du Colorado ont sorti une performance mémorable. Au delà de la victoire à 142 points face à des Mavericks en mode tank, ce sont deux performances dingues qui ont retenues l’attention.

La première, celle du meilleur scoreur de la nuit : Jamal Murray. Le meneur canadien a eu une adresse remarquable avec 53 points (dont 33 en première mi-temps) à 19/28 au shoot et 9/14 à 3 points. C’est, tout simplement, le deuxième meilleur match au scoring en carrière pour Murray (derrière ses 55 points face au Blazers l’année dernière).

33 points à la mi-temps pour Jamal Murray face aux Mavericks ! 👀👀👀pic.twitter.com/vqUSTjHMM6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026



La deuxième perf’ de grand malade, c’est celle de Nikola Jokic. Alors qu’il sortait déjà d’un triple double la veille en 23-17-17, le pépère a récidivé cette nuit en faisant encore plus fort (oui, oui, c’est possible). Le Serbe a claqué une ligne de stat de mamouth avec 23 points, 21 rebonds et 19 passes décisives. Il échoue à une petite passe d’un nouveau 20-20-20 en carrière. Jusqu’à présent seuls trois joueurs ont réussi cet exploit : Wilt Chamberlain (1 fois en 1968 : 22-25-21), Russell Westbrook (1 fois en 2019 : 20-20-21) et Nikola Jokic l’année dernière (31-21-22).

Nikola Jokic à une passe décisive de devenir le premier homme à réaliser deux 20-20-20 en NBA.

Jamal Murray à deux points de son career-high.

Si proches des livres d’histoire…😅 https://t.co/jMXA7K17io

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026



Les Nuggets s’en sortent face aux Mavs et marquent les esprits. Ils ne seront pas bon à jouer en Playoffs… on le savait déjà, ils viennent de nous le rappeler !