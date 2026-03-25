Résumé NBA de la nuit : Nikola Jokic termine les Suns sur le fil (123-125)
Le 25 mars 2026 à 07:35 par Nicolas Vrignaud
Une micro-nuit en NBA avec seulement quatre matchs, on ne dit pas forcément non pour nos organismes à quelque semaines des Playoffs. Peu d’action à raconter, si ce n’est que les Nuggets ont fait le boulot face à des Suns combattifs. On fait le point !
Résultats de la nuit :
- Hornets – Kings : 134-90 (stats)
- Knicks – Pelicans : 121-116 (stats)
- Cavaliers – Magic : 136-131 (stats)
- Suns – Nuggets : 123-125 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Une superbe entame de match aux accents français, avec un Moussa Diabaté et un Maxime Raynaud très en forme. Puis, une énorme branlée qui a même laissé le responsable communication des Kings… décontenancé.
FINAL: check nba dot com
— Sacramento Kings (@SacramentoKings) March 25, 2026
- Les Knicks enchaînent un 7e succès de suite, face aux Pelicans. Les hommes du Bayou n’ont pas vraiment lâché le match, mais gagner n’était certainement pas l’objectif à New York.
- 36 points pour Paolo Banchero, 42 pour Donovan Mitchell. Un sacré duel de stars à Cleveland, remporté par les Cavaliers après une deuxième mi-temps globalement maitrisée par les locaux.
- Nikola Jokic (23 points, 17 rebonds, 17 passes) s’offre le tir de la gagne face aux Suns. Jamal Murray a également été excellent en 2e période.
Le highlight de la nuit :
NIKOLA JOKIĆ STRIKES AGAIN pic.twitter.com/TohKxXKkgJ
— Denver Nuggets (@nuggets) March 25, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 0h : Pistons – Hawks
- 0h : Pacers – Lakers
- 0h : Sixers – Bulls
- 0h30 : Celtics – Thunder
- 0h30 : Cavaliers – Heat
- 1h : Grizzlies – Spurs
- 2h : Jazz – Wizards
- 2h30 : Wolves – Rockets
- 3h : Nuggets – Mavericks
- 3h : Warriors – Nets
- 3h : Blazers – Bucks
- 3h30 : Clippers – Raptors
Tags : Nikola Jokic, Résumé NBA de la nuit