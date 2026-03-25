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Résumé NBA de la nuit : Nikola Jokic termine les Suns sur le fil (123-125)

Le 25 mars 2026 à 07:35 par Nicolas Vrignaud

Nikola Jokic Nuggets 23 avril 2025
Source image : NBA League Pass

Une micro-nuit en NBA avec seulement quatre matchs, on ne dit pas forcément non pour nos organismes à quelque semaines des Playoffs. Peu d’action à raconter, si ce n’est que les Nuggets ont fait le boulot face à des Suns combattifs. On fait le point !

Résultats de la nuit :

  • Hornets – Kings : 134-90 (stats)
  • Knicks – Pelicans : 121-116 (stats)
  • Cavaliers – Magic : 136-131 (stats)
  • Suns – Nuggets : 123-125 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Une superbe entame de match aux accents français, avec un Moussa Diabaté et un Maxime Raynaud très en forme. Puis, une énorme branlée qui a même laissé le responsable communication des Kings… décontenancé.

FINAL: check nba dot com

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) March 25, 2026

  • Les Knicks enchaînent un 7e succès de suite, face aux Pelicans. Les hommes du Bayou n’ont pas vraiment lâché le match, mais gagner n’était certainement pas l’objectif à New York.
  • 36 points pour Paolo Banchero, 42 pour Donovan Mitchell. Un sacré duel de stars à Cleveland, remporté par les Cavaliers après une deuxième mi-temps globalement maitrisée par les locaux.
  • Nikola Jokic (23 points, 17 rebonds, 17 passes) s’offre le tir de la gagne face aux Suns. Jamal Murray a également été excellent en 2e période.

Le highlight de la nuit :

NIKOLA JOKIĆ STRIKES AGAIN pic.twitter.com/TohKxXKkgJ

— Denver Nuggets (@nuggets) March 25, 2026

Les classements NBA :

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Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 0h : Pistons – Hawks
  • 0h : Pacers – Lakers
  • 0h : Sixers – Bulls
  • 0h30 : Celtics – Thunder
  • 0h30 : Cavaliers – Heat
  • 1h : Grizzlies – Spurs
  • 2h : Jazz – Wizards
  • 2h30 : Wolves – Rockets
  • 3h : Nuggets – Mavericks
  • 3h : Warriors – Nets
  • 3h : Blazers – Bucks
  • 3h30 : Clippers – Raptors
Tags : Nikola Jokic, Résumé NBA de la nuit
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