Un joli duel entre Maxime Raynaud et Moussa Diabaté à Charlotte, voilà ce qui a animé en grande partie la nuit NBA du point de vue bleu blanc rouge. On fait le point !

Moussa Diabaté

17 points, 11 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 contres à 6/7 au tir contre les Kings, avec une sacré victoire au bout du match. Superbe soirée pour Moussa, qui a collé la moitié de ses points dans le premier quart-temps !

Maxime Raynaud

16 points, 7 rebonds, 6/14 au tir pour Max à Charlotte. Un début de match remarquable, puis une suite plus compliquée.

Mohamed Diawara

2 points, 1 passe face aux Pelicans, avec la victoire en bonus.

Noah Penda

Quelques minutes de jeu (5) pour inscrire 2 passes décisives contre les Cavaliers.