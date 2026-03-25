Nuit des Français en NBA : Moussa Diabaté victorieux contre Maxime Raynaud
Le 25 mars 2026 à 07:56 par Nicolas Vrignaud
Un joli duel entre Maxime Raynaud et Moussa Diabaté à Charlotte, voilà ce qui a animé en grande partie la nuit NBA du point de vue bleu blanc rouge. On fait le point !
Résultats de la nuit :
- Hornets – Kings : 134-90 (stats)
- Knicks – Pelicans : 121-116 (stats)
- Cavaliers – Magic : 136-131 (stats)
- Suns – Nuggets : 123-125 (stats)
Moussa Diabaté
17 points, 11 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 contres à 6/7 au tir contre les Kings, avec une sacré victoire au bout du match. Superbe soirée pour Moussa, qui a collé la moitié de ses points dans le premier quart-temps !
Maxime Raynaud
16 points, 7 rebonds, 6/14 au tir pour Max à Charlotte. Un début de match remarquable, puis une suite plus compliquée.
Mohamed Diawara
2 points, 1 passe face aux Pelicans, avec la victoire en bonus.
Noah Penda
Quelques minutes de jeu (5) pour inscrire 2 passes décisives contre les Cavaliers.
Le programme de ce soir :
- 0h : Pistons – Hawks
- 0h : Pacers – Lakers
- 0h : Sixers – Bulls
- 0h30 : Celtics – Thunder
- 0h30 : Cavaliers – Heat
- 1h : Grizzlies – Spurs
- 2h : Jazz – Wizards
- 2h30 : Wolves – Rockets
- 3h : Nuggets – Mavericks
- 3h : Warriors – Nets
- 3h : Blazers – Bucks
- 3h30 : Clippers – Raptors