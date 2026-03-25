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Nuit des Français en NBA : Moussa Diabaté victorieux contre Maxime Raynaud

Le 25 mars 2026 à 07:56 par Nicolas Vrignaud

moussa diabaté
Source image : NBA League Pass

Un joli duel entre Maxime Raynaud et Moussa Diabaté à Charlotte, voilà ce qui a animé en grande partie la nuit NBA du point de vue bleu blanc rouge. On fait le point !

Résultats de la nuit :

  • Hornets – Kings : 134-90 (stats)
  • Knicks – Pelicans : 121-116 (stats)
  • Cavaliers – Magic : 136-131 (stats)
  • Suns – Nuggets : 123-125 (stats)

Moussa Diabaté

17 points, 11 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 contres à 6/7 au tir contre les Kings, avec une sacré victoire au bout du match. Superbe soirée pour Moussa, qui a collé la moitié de ses points dans le premier quart-temps !

Maxime Raynaud

16 points, 7 rebonds, 6/14 au tir pour Max à Charlotte. Un début de match remarquable, puis une suite plus compliquée.

Mohamed Diawara

2 points, 1 passe face aux Pelicans, avec la victoire en bonus.

Noah Penda

Quelques minutes de jeu (5) pour inscrire 2 passes décisives contre les Cavaliers.

Le programme de ce soir :

  • 0h : Pistons – Hawks
  • 0h : Pacers – Lakers
  • 0h : Sixers – Bulls
  • 0h30 : Celtics – Thunder
  • 0h30 : Cavaliers – Heat
  • 1h : Grizzlies – Spurs
  • 2h : Jazz – Wizards
  • 2h30 : Wolves – Rockets
  • 3h : Nuggets – Mavericks
  • 3h : Warriors – Nets
  • 3h : Blazers – Bucks
  • 3h30 : Clippers – Raptors
Tags : Français de NBA, Maxime Raynaud, Moussa Diabaté

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