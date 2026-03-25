Netflix sortira un documentaire sur les Portland « Jail Blazers » le 14 avril

Netflix a dévoilé hier soir le trailer du prochain volet de sa saga de documentaires Untold, ou L’Envers du Sport en français. Ce dernier portera sur les Blazers du début des années 2000, un effectif perdu entre bons résultats sportifs et déboires judiciaires hors des parquets, qui finira par se faire surnommer les « Jail Blazers ». Sortie prévue pour le 14 avril.

Si vous ne connaissiez pas encore, on ne peut que vous conseiller de vous pencher sur la série de documentaires Untold (L’Envers du Sport en VF) produite par Netflix. Quatre épisodes sont déjà sortis sur le monde de notre belle balle orange, de Malice at the Palace aux mixtapes AND1 en passant par l’embrouille Gilbert Arenas/Javaris Crittenton et le scandale arbitral Tim Donaghy, avant qu’un cinquième ne débarque sur nos écrans d’ici quelques semaines.

C’est tombé hier soir : le prochain épisode sortira le 14 avril prochain et portera sur les Portland Trail Jail Blazers du début des années 2000. Une équipe de lascars dont les réussites sportives masquaient à peine les scandales extra-sportifs. Rasheed Wallace, Damon Stoudamire et Bonzi Wells – tous trois joueurs de la franchise à l’époque – ont été interviewés dans le cadre de ce documentaire.

UNTOLD: JAIL BLAZERS premieres April 14.

In the early 2000s, the Portland Trail Blazers were stacked with talent—and surrounded by controversy.

Through firsthand stories from Rasheed Wallace, Damon Stoudamire, and Bonzi Wells, this is an unfiltered look at a team caught… pic.twitter.com/o5c04pDQMy

— netflix⁷ (@netflix) March 24, 2026

Si avec un tel sujet, le divertissement semble assuré, on espère surtout que cette époque ne sera pas idéalisée. Certes les Jail Blazers étaient une équipe marquante et capable de nous régaler sur le parquet, et si les scandales s’arrêtaient à de simples chamailleries entre joueurs, ça resterait du « folklore ». Mais ici on parle bien de certains joueurs comme Ruben Patterson, accusé de viol en 2001 puis condamné pour violences domestiques sur sa femme en 2002. Qyntel Woods lui, a été arrêté en 2005 pour cruauté envers les animaux.

Alors oui les fautes techniques du Sheed, c’est marrant, mais espérons que le documentaire parlera de toute l’histoire sans en éluder les parties les plus sombres.