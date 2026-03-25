Le syndicat des joueurs NBA demande l’abolition de la règle des 65 matchs

Le sujet plane au-dessus du monde de la balle orange depuis un petit moment mais hier le syndicat des joueurs NBA a décidé d’envoyer un communiqué cinglant, demandant l’abolition totale de la règle des 65 matchs pour les récompenses de fin de saison.

Dès son arrivée pour la saison 2023-24, la règle obligeant les joueurs à disputer minimum 65 matchs sur les 82 de saison régulière pour être éligibles aux récompenses de fin de saison a créé moult débats.

Mais cette année, entre le fait que Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama et Nikola Jokic soient tous les trois à quelques matchs à peine de ne pas atteindre ce plancher, et la récente absence de Cade Cunningham (pneumothorax) qui pourrait bien lui coûter une sélection All-NBA pourtant tellement méritée, la règle pose de vrais soucis et le syndicat des joueurs (NBPA) a décidé d’agir en cette fin de saison.

L’association des joueurs NBA a envoyé un communiqué tranchant : ils demandent l’abolition pure et simple de la règle des 65 matchs pour les trophées individuels de fin de saison régulière. pic.twitter.com/mutGWhfHaH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2026

Un communiqué bien carré et qui va droit au but, dans lequel l’association demande l’abolition complète de cette règle qu’elle juge arbitraire et trop rigide, citant notamment l’exemple de Cade Cunningham cette saison.

Honnêtement, difficile de contredire ces arguments. Si en soi l’objectif derrière cette règle est compréhensible, son application peut trop souvent mener à l’élimination de joueurs méritants dans des courses aux récompenses qui, en plus d’être une jolie ligne sur le CV, peuvent influer sur les futurs contrats et salaires des athlètes en question.

Alors abolition pure et simple de la règle ou réformes avec des exceptions mises en place ? Seul l’avenir nous le dira, mais il est difficile d’imaginer cette limite rester telle quelle au vu du nombre de débats qu’elle crée. Affaire à suivre.