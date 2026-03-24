Programme NBA : le Magic veut se relancer face à Cleveland

Seulement quatre matchs en NBA cette nuit. Les Cavaliers se testeront contre Orlando pendant que cinq Français pourraient fouler les parquets. C’est l’heure du programme !

Le programme NBA du soir :

0h : Hornets – Kings

0h30 : Knicks – Pelicans

1h : Cavaliers – Magic

4h : Suns – Nuggets

L’affiche à ne pas rater : Cavaliers – Magic

Peut-être pas une affiche qui ferait cliquer instantanément, mais une confrontation qui a de l’importance pour les deux équipes.

Orlando reste sur 5 défaites de rang dont la dernière bien cracra contre des Pacers qui n’avaient plus gagné depuis 16 matchs. Inutile de dire que les hommes de Jamahl Mosley ont immédiatement besoin de se ressaisir pour espérer accrocher le top 6 qui n’est qu’à deux victoires d’écart.

Les Cavs restent sur 7 victoires en 10 matchs et une série active de 3 succès consécutifs. Mais Cleveland version James Harden a besoin de trouver encore plus de certitudes en vue des Playoffs. Car même si les victoires sont bel et bien là, elles ne sont obtenues que contre des petites équipes. Le tout sans compter les habituels problèmes médicaux de la franchise. Jarrett Allen est toujours out et Jaylon Tyson vient de le rejoindre à l’infirmerie.

The anatomy of our comeback W. #LetEmKnow pic.twitter.com/olxDR0ELkl

— Cleveland Cavaliers (@cavs) March 22, 2026

Les Français en lice :

Les Hornets de Moussa Diabaté défieront les Kings de Maxime Raynaud .

défieront les Kings de . Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet se farciront les Pelicans.

et se farciront les Pelicans. Noah Penda sera au duel avec Evan Mobley.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici