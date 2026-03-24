Comme tous les ans, la NBA ajuste son Salary Cap (ou plafond salarial) en fonction de ses revenus, avec une montée progressive d’année en année. Celui-ci devrait augmenter de dix millions de dollars la saison prochaine.

La NBA a communiqué à toutes les franchises une nouvelle projection du Salary Cap pour la saison 2026-27. Selon Shams Charania (ESPN), celui-ci devrait s’établir autour de 165 millions de dollars, contre environ 155 cette saison. Les estimations précédentes partaient sur 166 millions, soit 1 million de plus, mais cette légère baisse s’explique par une réduction des revenus liés aux médias locaux.

Les budgets NBA de la saison prochaine sont tombés ! 💸💸💸

Masse salariale minimum : 149M de dollars.

Salary Cap : 165M de dollars.

Luxury tax : 201M de dollars.

Premier Apron : 209M de dollars.

Second Apron : 222M de dollars. https://t.co/MmTow3LUll

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 23, 2026

Cette annonce intervient dans cette semaine de « NBA Board of Governors meeting » (une sorte de conseil d’administration de la Ligue avec un représentant de chaque franchise présent pour prendre des décisions pour l’avenir de la NBA), où plusieurs sujets majeurs sont à l’ordre du jour, notamment l’expansion, l’avenir du tanking ou encore la durée de la saison (nombre de matchs joués).

Dans les faits, la grande majorité des équipes évolue déjà au-dessus du Salary Cap : 29 franchises sur 30 sont en effet concernées cette saison. Selon Spotrac, seuls les Nets restent en dessous, derniers même dans les salaires (151 millions).

Si vous voulez tout comprendre du Salary Cap, de la Luxury Tax et comment tout cela fonctionne en NBA, une petite séance de rattrapage vous attend ici : qu’est-ce que le Salary Cap en NBA ?