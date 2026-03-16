Les rumeurs s’intensifiaient déjà depuis quelque temps mais ce bon vieux Shams Charania vient d’officialiser la chose. Les propriétaires/dirigeants des différentes franchises s’apprêtent à voter dès la fin du mois pour une possible expansion NBA à Las Vegas et Seattle. On décrypte tout ça !

La NBA avance clairement en direction d’une expansion. Et alors que l’on attendait des premiers votes pour cet été, c’est finalement dès les 24 et 25 mars prochains que les dirigeants de chaque franchise montreront leurs premières volontés quant à l’arrivée, ou non, de deux nouvelles équipes au sein de la Ligue.

🚨 WOOOOW 🚨

Shams Charania annonce que le 24-25 mars, il y aura un vote des dirigeants NBA pour « explorer le possible ajout » des franchises de Seattle et Las Vegas !

Si 23 des 30 dirigeants sont ok, il y aura un autre vote, plus tard dans l’année pour décider des termes. 😱 https://t.co/QA9C4Tkdk9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2026

L’identité de ces deux équipes n’est plus un secret pour grand monde : il s’agira bien de Las Vegas et de Seattle, comme toutes les dernières rumeurs l’évoquaient. Le vote de cette fin de mois sera une première étape importante puisqu’il pourrait approuver le lancement des appels d’offres pour ces deux futures franchises (qui sont estimés aux alentours de 7 à 10 millions de dollars selon ESPN). Plus tard dans l’année, les 30 dirigeants voteront une nouvelle fois pour finaliser le tout, et définitivement passer à une ligue à 32 équipes.

Pour rappel, 23 des 30 proprios doivent se montrer favorables à chaque vote pour que le processus continue d’avancer, le tout pouvant mener à une possible arrivée de ces deux nouveaux concurrents au sein de la NBA à l’aube de la saison 2028-29.

Rien n’est encore fait donc mais la tendance semble plutôt positive selon Shams Charania. Ce dernier donne d’ailleurs plus de détails sur le réarrangement de la Ligue en cas d’arrivée de ces deux nouvelles franchises : les Wolves ou les Grizzlies devraient passer dans la Conférence Est.

The Timberwolves or Grizzlies are expected to move to the Eastern Conference if the NBA approves expansion teams in Las Vegas and Seattle, per @ShamsCharania pic.twitter.com/xvPQ84pojY

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 16, 2026

Entre les différents gros rachats de franchises, le projet NBA Europe, et cette possible expansion, ça fait beaucoup de changements à intégrer dans le monde de la balle orange.