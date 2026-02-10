Les dernières rumeurs concernant une expansion de la NBA laissent entendre qu’un vote pourrait avoir lieu cet été, validant l’ajout de deux nouvelles franchises à Las Vegas et Seattle. Mais cela demandera sans doute une réorganisation de la Ligue au niveau de ses conférences et ses divisions.

C’est l’insider Brad Townsend, du Dallas Morning News, qui a balancé l’info ces dernières heures :

The NBA Board of Governors is likely to vote this summer on expanding the league by two teams, per @townbrad.

Las Vegas and Seattle are considered the favored cities. pic.twitter.com/VVYJByhQEA

— Yahoo Sports (@YahooSports) February 9, 2026

L’expansion de la NBA est un sujet qui entoure la Ligue depuis plusieurs années maintenant, et qui revient de plus en plus souvent depuis quelques mois. Enfin, on semble avoir du concret. Cette info va dans le sens des récentes déclarations d’Adam Silver (boss de la NBA), qui avait annoncé – en décembre – une décision pour 2026.

Longtemps plébiscitées, les villes de Las Vegas et Seattle restent favorites pour accueillir une franchise. Silver a même rencontré via une conférence vidéo le gouverneur de l’État de Washington la semaine dernière. On connaît aussi l’attrait du boss de la NBA pour Vegas, qui accueille régulièrement des événements NBA (notamment la Summer League) et qui possède désormais plusieurs équipes professionnelles dans diverses grandes ligues US (WNBA, NHL, NFL, MLB).

Quelle réorganisation avec deux nouvelles franchises à l’Ouest ?

En cas d’ajout de deux franchises à Las Vegas et Seattle, cela passerait le nombre total d’équipes NBA à 32, et ça demanderait une réorganisation des divisions/conférences pour rétablir l’équilibre Est-Ouest. En effet, Vegas et Seattle se situant à l’Ouest, il faudrait qu’une autre équipe passe à l’Est (Minnesota ? Memphis ? New Orleans ?) pour en avoir 16 dans chaque conférence. Pour rappel, la NBA est actuellement structurée en deux conférences de 15 équipes, avec six divisions de cinq équipes (trois dans chaque conférence).

Certains sur Twitter se sont amusés à imaginer à quoi pourrait ressembler la nouvelle configuration.

8 divisions de 4 équipes, avec Memphis à l’Est :

8 divisions de 4 équipes, avec Minnesota à l’Est (version 1) :

8 divisions de 4 équipes, avec Minnesota à l’Est (version 2) :

8 divisions de 4 équipes, avec Minnesota à l’Est (version 3) :

4 divisions de 8 équipes, avec Memphis à l’Est :

8 divisions de 4 équipes, avec New Orleans à l’Est :

This is my take.

I think New Orleans should be the team to move East. The Pelicans were actually an Eastern team for a while back when they were the Hornets; there’s precedent there.

It also limits travel for Atlanta in the Central and gives them a natural geographical rival. pic.twitter.com/Ms0Dxtxage

— The Based Chicagoan (@BasedChicagoan_) February 9, 2026

Ce sera à la NBA de trancher le moment venu, en tenant compte des déplacements, des rivalités, et plein d’autres paramètres encore (dont l’avantage pour une équipe de passer de l’Ouest à l’Est…).