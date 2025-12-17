Bientôt 32 franchises en NBA ? Décision prévue en 2026, selon Adam Silver

En amont de la finale de NBA Cup, Adam Silver a tenu une grande conférence de presse où le sujet de l’expansion de la ligue a logiquement été abordé. Le Commissionner a expliqué qu’une décision définitive serait prise par la ligue en 2026, en mentionnant brièvement Seattle et Las Vegas.

La NBA veut faire du sujet de l’expansion une priorité. Avant la finale de NBA Cup, et comme lors des grands événements de la NBA, Adam Silver a tenu une conférence de presse assez globale sur l’état de la ligue et les principaux sujets la concernant. L’expansion, qui vise à faire passer le nombre d’équipes de 30 à 32, a été abordé.

Le Commissionner a ainsi indiqué que dans ce but, plusieurs « marchés » (villes) ont été étudiés, et que le prochain agrandissement de la ligue concernerait sans doute deux franchises simultanément. Cela certainement pour ne pas créer de déséquilibre dans les Conférences.

« Nous sommes en train de travailler avec les équipes existantes pour jauger le niveau d’intérêt et avoir une meilleure compréhension de la réalité économique pour les nouvelles franchises, à quoi ressembleraient leurs bilans prévisionnels. Et, en 2026, nous prendrons une décision. »

Silver a également indiqué que Seattle et Las Vegas, deux villes dont les noms sont largement cités par les médias comme cibles majeures pour une expansion, sont effectivement au coeur du travail de la ligue. Seattle a accueilli une franchise jusqu’en 2008 (les SuperSonics) avant qu’elle soit relocalisée à Oklahoma City. Quant à Las Vegas, il s’agit de l’une des dernières villes majeures des États-Unis qui ne compte pas d’équipe NBA. Les Aces, qui jouent en WNBA, sont déjà présentes à Sin City.

Le gros point de débat aura sans doute lieu sur les revenus TV, actuellement partagés en 30 parts. Les franchises actuelles devraient accepter une baisse de ces revenus pour intégrer deux nouvelles équipes.

Silver a également souhaité s’exprimer sur le sujet des déménagements, qui ne sont selon lui pas une priorité actuellement. Tout en démontant les rumeurs qui ont touché certaines franchises récemment, notamment Memphis (Grizzlies) et la Nouvelle-Orléans (Pelicans).

« Ce n’est pas car certains marchés ne génèrent pas autant de revenus que d’autres que ce sont des marchés qui ne méritent pas de franchise NBA. Si vous regardez notre règlement, les facteurs que les propriétaires de franchises doivent remplir pour faire le choix d’un déménagement sont l’enracinement local et le soutien de l’équipe dans la communauté visée, et les opportunités pour l’équipe dans le marché visé. Si nous devions faire déménager une équipe, je ne pense par conséquent pas que classer les équipes de 1 à 30 par taille de marché pour faire déménager les deux dernières vers des endroits plus prospères serait une bonne méthode. »

Pourrait-on donc voir Seattle revenir en NBA et Las Vegas se joindre à la grande danse pour la première fois ? Pas impossible, bien qu’aucune décision ne soit formellement arrêtée. Notre petit désir secret ? Une franchise au coeur de la Belle Province, à Montréal. Peu probable, mais quel rêve ce serait de la NBA s’ouvrir à la francophonie et au Québec…

Source : The Athletic