Anthony Davis et Domantas Sabonis sur les tablettes des Raptors

À moins de deux mois de la NBA Trade Deadline, les Raptors font partie des équipes qui pourraient animer le marché des transferts. Toronto veut se renforcer à l’intérieur et vise des grands noms : Domantas Sabonis et Anthony Davis notamment.

On savait déjà que les Raptors surveillaient des pivots comme Daniel Gafford et Goga Bitadze pour solidifier leur frontcourt. Désormais, on sait aussi que Toronto pourrait viser encore plus haut.

L’insider Jake Fischer annonce en effet que les Dinos sont intéressés par des intérieurs All-Star comme Sabonis et Davis.

Domas et AD n’ont pas du tout le même profil mais ils sont tous les deux des candidats à un transfert au vu de ce qu’il se passe à Sacramento et Dallas. Ils sont aussi beaucoup plus chers que Gafford ou Bitadze, Sabonis étant dans la deuxième année d’un contrat de 186 millions sur quatre ans, et Davis en première année d’un deal de 175 millions sur trois saisons. Pas le même investissement financier donc, et la contrepartie pour obtenir l’un ou l’autre devra être plus élevée, en particulier dans le cas de Davis.

The Toronto Raptors are showing interest in Domantas Sabonis and Anthony Davis, per @JakeLFischer

“The business Toronto is ultimately willing to conduct before the February trade buzzer will likely come down to how good the 16-11 Raptors still are as that deadline draws closer.… pic.twitter.com/WNv2spHHK7

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 16, 2025

Le niveau d’agressivité des Raptors pourrait dépendre de leurs résultats lors des prochaines semaines. Même si Toronto est récemment redescendu de son nuage, l’équipe canadienne reste l’une des belles surprises de la saison, avec un bilan de 16 victoires en 27 matchs et une place sur le podium de l’Est.

En cas de bons résultats d’ici la deadline, les Dinos tenteront peut-être un gros coup pour booster leurs chances dans une conférence très ouverte. Ils ont à la fois des contrats facilement transférables et un capital draft élevé (jusqu’à quatre picks de premier tour) pour monter un joli package.

Dossier à surveiller donc !