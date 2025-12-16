Le 15 décembre, la NBA rouvre (non-officiellement) le carnet d’adresses, et Toronto n’a pas perdu de temps. Les Raptors auraient déjà pris la température à Dallas pour Daniel Gafford. Ce n’est pas le genre de piste qui retourne la ligue mais exactement le move malin qui répond à un vrai problème de roster.

Le timing, déjà, raconte beaucoup. À partir du 15 décembre et jusqu’au 5 février, les téléphones chauffent et les franchises qui ont un manque clair tentent de le combler avant que les prix ne s’envolent. Toronto est dans ce cas : derrière Jakob Poeltl, ça manque de densité au poste 5, et dès que ça joue “grand” en face, les Raptors le sentent passer. Le rebond devient une lutte, la raquette se vide, et tu peux te faire punir sur une soirée où l’adversaire enchaîne les secondes chances : l’exemple contre New York (bataille du rebond perdue 40-61), avec cette sensation de se faire aspirer par le rebond offensif (14-25), a laissé des traces. Ajoute à ça une situation financière qui pousse à bouger et tu obtiens une équipe qui a toutes les raisons de sonder le marché très tôt.

Dans ce décor-là, Daniel Gafford ressemble à la cible maline par excellence. Un pivot qui vit au cercle, qui finit fort, qui protège l’arceau, et qui ne demande pas de tout casser pour exister. Surtout, il coche la case la plus importante : le rapport utilité/prix. On parle d’un contrat perçu comme gérable (trois ans, 54 millions), donc d’un salaire que tu peux absorber en rééquilibrant une rotation un peu trop chargée sur les ailes. Ce n’est pas le move glamour qui fait une une, mais c’est typiquement celui qui solidifie une équipe sur 48 minutes : tu sécurises des minutes au poste 5, tu protèges ton pivot titulaire des soirs où il doit souffler, et tu évites de te faire ouvrir en deux dès que l’adversaire décide de marteler la raquette.

Reste évidemment la question qui transforme une rumeur en dossier réel : est-ce que Dallas décroche, et surtout est-ce que Dallas écoute ? Là, le contexte joue en faveur de Toronto. L’idée qui circule selon Shams Charania (ESPN), c’est que les Mavericks seraient ouverts à explorer le marché pour plusieurs pièces, dont Gafford. Traduction : ce n’est pas « intouchable » par principe, et si Dallas cherche à rééquilibrer ailleurs, il peut y avoir une fenêtre. Rien ne dit que ça ira plus loin qu’un échange de signaux, mais au moins le terrain de discussion existerait.

Et si tu veux mettre les mains dans le cambouis, un exemple de squelette a déjà été évoqué par Sportsnet : un package autour d’Ochai Agbaji, Gradey Dick et Garrett Temple. Ça ne valide rien, ça ne garantit rien, mais ça donne une première forme : Toronto a des ailes à faire rentrer dans un trade, Toronto a un besoin net au poste de pivot, et Toronto cherche une solution disponible et finançable pour ne pas jouer la saison sur un fil dès que Poeltl lève le pied. Si Gafford est vraiment sur le marché, les Raptors font partie des équipes pour qui ça aurait du sens… et c’est précisément pour ça que ce genre de surveillance arrive aussi vite.

