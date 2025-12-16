Sur le papier « ça ne compte pas » : le bilan des Spurs ne bougera pas, victoire ou défaite. Mais dans une reconstruction, il y a des matchs qui servent de tremplin. Une finale, un trophée, une nuit à Las Vegas avec tout le monde qui regarde… San Antonio n’a peut-être pas retrouvé les Playoffs (depuis 2019) mais là, il y a un truc très clair : les Spurs veulent déjà (ré)apprendre à gagner.

La NBA Cup, c’est l’ovni du calendrier : tout le tournoi compte dans la saison régulière… sauf la finale, qui ne change ni le bilan, ni les stats officielles de la saison. Et pourtant, c’est exactement pour ça que ça pèse. Parce que tu enlèves les « oui mais » du classement, tu gardes l’enjeu pur : un trophée, du bruit, une pression de match couperet. Victor Wembanyama l’a dit sans tourner autour :

“C’est un match à très gros enjeu, dans lequel les deux équipes vont être très investies pour aller gagner”.

Et la conclusion est simple :

“En tant que compétiteurs, on veut gagner chaque match. Et celui-là apporte quelque chose de nouveau, donc on a encore plus envie de le gagner.”

Pour une équipe jeune et ambitieuse, c’est le genre de soirée qui fabrique une identité. Tu apprends à exécuter quand ça devient moche, à survivre quand les possessions valent double, à rester ensemble quand la salle bascule. Les Spurs ont déjà dû traverser ça pour arriver ici : un quart à l’extérieur face à Luka Doncic et Cie, une demi-finale épique (111-109) contre OKC, avec Wemby de retour d’une blessure au mollet et géré au chrono. Et au milieu, un staff qui assume l’idée qu’il ne s’agit pas juste de participer : Mitch Johnson l’a répété avant la finale, le groupe a “embrassé” la Cup, a “gagné le droit d’être là”, et compte “attaquer le match” pour aller la prendre.

Surtout, il y a un précédent qui parle à tout le monde, et pas seulement aux fans des Spurs. En 2023, Indiana a joué la finale (perdue contre les Lakers). En 2024, OKC a été finaliste (battu par Milwaukee). Et l’info la plus intéressante, c’est l’après : les quatre premiers finalistes (Lakers/Pacers puis Bucks/Thunder) ont tous fait les Playoffs derrière, avec Indiana en Finale NBA en 2025, OKC champion NBA la saison dernière.

Autrement dit : la NBA Cup ne garantit rien, mais elle te met souvent sur les bons rails, parce qu’elle t’oblige à vivre tôt des soirs qui ressemblent au printemps.

« Ce ne serait pas une étape énorme, mais quand même une étape importante. Ça montre simplement que nous nous préparons, et que nous passerons ensuite à des matches plus importants en Playoffs. » – Wemby

Et puis il y a le détail qui ne fait pas tout mais qui raconte aussi un vestiaire : l’argent.

Les joueurs ont déjà sécurisé une partie du bonus en atteignant la finale, et le champion monte à 530 933 dollars par joueur au contrat standard. Wembanyama, lui, a balayé ça : “stocker de l’argent” n’a jamais été un objectif. Ce qui revient toujours au même point : pour San Antonio, gagner cette Cup, ce serait moins une ligne dans l’histoire qu’un message envoyé à eux-mêmes.

Vous voulez grimper vite ? Alors prenez l’habitude de gagner quand ça compte. Même si ça ne compte pas sur le papier.

