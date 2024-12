NBA Cup : le Thunder élimine les Rockets, direction la finale ! (111-96)

Cette défense ! Quelle partie défensive proposée par deux équipes qui ont fait parler leurs atouts dans le secteur. La rencontre, très fermée mais plaisante en première mi-temps, s’est finalement décantée en deuxième partie, avec un Shai Gilgeous-Alexander à la hauteur du statut auquel il prétend. Le Thunder retrouvera les Bucks en finale de NBA Cup, ce mardi.

42-41 à la mi-temps. Un score assez rare en NBA pour qu’on le mentionne. Il n’est pas dû à une pénurie offensive globale. Enfin, si. Mais à cause de deux défenses qui se regardent les yeux dans les yeux, sans jamais rien lâcher. La NBA Cup est peut-être une compétition critiquable sur certains aspects. On ne peut que saluer l’enjeu et l’intensité qu’elle a suscité cette nuit, entre Bucks – Hawks et Thunder – Rockets.

Mi-temps : Rockets 42-41 Thunder

Plus petit total de points en 1ère mi-temps pour le Thunder cette saison.

2e plus petit total de points en 1ère mi-temps pour les Rockets cette saison.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 15, 2024

C’est précisément quand une défense est de très haut niveau qu’on attend les joueurs majeurs au rendez-vous. Pour faire la différence, pour assumer et conforter le titre honorifique qu’on leur confère saison après saison. En première mi-temps, pas la peine de chercher une tête sortant du lot : Amen Thompson est peut-être un poil plus à l’aise que l’ensemble, mais les leaders de chaque côté n’arrivent pas à trouver le rythme. À 3-points, c’est un désastre global.

C’est à ce titre que la 2e mi-temps est particulièrement intéressante. Car nous nous sommes posés la question : qui va donc prendre la gonfle avec brio ? Dans ce contexte, cela renforce forcément le prestige d’un take over. Et le coup de chaud viendra de celui que l’on attendait : Shai Gilgeous-Alexander.

En difficulté, comme le reste de son équipe en première mi-temps, il a su adapter son jeu pour se récompenser sur la ligne de lancers-francs. Il termine la rencontre à 32 points, 8 rebonds, 6 passes, 5 interceptions à 8/21 au tir et 14/15 aux lancers. Et qu’on ne vienne pas dire que les arbitres ont été généreux, il a légitimement gagné son pain.

32 and a W for @shaiglalex https://t.co/gmpo5owl9B pic.twitter.com/zOsJ9nms2c

— NBA (@NBA) December 15, 2024

Côté Rockets, personne n’a pu endosser le rôle de héros. Amen Thompson termine meilleur marqueur avec 19 points. Symbole d’une frustation palpable en fin de partie ? Alperen Sengun qui s’en prend à Cason Wallace, nécessitant une séparation immédiate par les coéquipiers et les membres des staffs respectifs. On veut voir cette réaction comme une note positive, attestant que la défaite fait chier et qu’elle suscite l’envie de revanche.

SGA qui cale un big “Yo shut up, shut up” en pleine antenne nationale 😭😭😭

pic.twitter.com/CW3tlaURAY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 15, 2024



Le Thunder ira donc jouer le titre de NBA Cup, ce mardi face aux Bucks. Une rencontre qui s’annonce explosive !