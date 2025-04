Dans la victoire des Warriors à Houston lors du Game 1, Stephen Curry a martyrisé la défense des Rockets histoire de donner le ton dans la série. Pour le plus grand bonheur de Jimmy Butler, qui kiffe plus que jamais son “Batman”.

31 points, 6 rebonds, 3 passes, à 12/19 au tir dont 5/9 du parking.

Contrairement à la dernière rencontre de saison régulière où Amen Thompson et les Rockets avaient éteint Stephen Curry (3 points), le meilleur shooteur de l’histoire a sorti le lance-flammes pour débuter les Playoffs. Une belle manière de rappeler aux Rockets qui est le patron, et par la même occasion de fermer la bouche d’Ime Udoka.

Chez les Warriors, évidemment, on a kiffé les incroyables banderilles envoyées par Steph tout au long de la rencontre. En particulièrement Jimmy Butler, le nouveau grand copain de Steph qui a disputé son premier match de Playoffs à ses côtés.

“Comme je le dis toujours, Batman surgit de nulle part”, a déclaré Butler. “Vous ne le voyez jamais arriver, et puis il surgit depuis le ciel, derrière un immeuble, derrière une porte, pour faire des choses incroyables. Il sera la raison pour laquelle on va tout gagner, mais on doit le protéger à tout prix.”

Symbole de l’admiration de Jimmy Butler pour Stephen Curry : sa réaction sur le banc après ce tir primé de Steph au début du quatrième quart-temps.

“Batman” a enfilé sa cape dès le Game 1 des Playoffs, mais il a aussi pu compter sur “Robin” aka Jimmy Butler. Parce que oui, dans l’ombre de Curry, Jimmy a aussi fait un gros taf pour porter les Warriors vers la victoire.

Avec 25 points, 7 rebonds, 6 passes et 5 interceptions, l’ancien du Heat était en mode “Playoffs Jimmy”. Il a notamment pris les choses en main en fin de match pour clôturer les débats alors que Houston a été accrocheur toute la soirée. C’est typiquement pour ce genre de moment que les Warriors l’ont recruté à la deadline.

La présence de Jimmy Butler permet – entre autres – à Golden State d’être beaucoup moins dépendant de Stephen Curry, et de ne pas perdre les pédales quand Steph est sur le banc.

“Il a un don pour les grands moments, même si ce n’est pas lui qui termine l’action… il a mis un tir important depuis l’elbow. C’est un gars qui est calme avec le ballon, on ressent sa présence. Et s’ils (les Rockets) essaient de m’écarter des actions pendant un demi quart-temps, vous avez un gars qui peut créer beaucoup d’opportunités – et défensivement aussi.” – Stephen Curry

Vous l’avez compris, Stephen Curry et Jimmy Butler vivent une véritable lune de miel, et avec ça Golden State semble plus dangereux que jamais.

