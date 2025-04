Flashback : quand les Grizzlies passaient un 152-79 au Thunder en 2021, le plus gros écart all-time

Il y a près de 4 ans, les Grizzlies infligeaient au Thunder la plus grosse défaite de l’histoire de la NBA. Petit rappel pour vous tous ce matin : la vengeance est un mets se mange froid, et peut-être pas qu’en une seule fois…

Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey et Derrick Favors absents d’une rencontre dans laquelle le Thunder n’a rien à gagner, dans laquelle les jeunes Grizzlies pleins de fougue ont envie de se faire une belle orgie de basket histoire de préparer Noël comme il faut. Malgré tout, ce match n’est qu’une rencontre entre une équipe solide et une équipe naze, comme il y en a tous les soirs en NBA. Aucune possibilité de prédire la monumentale déroute à venir.

Qui s’en souvient ? C’est le 3 décembre 2021.

La vengeance est un plat qui se mange froid. pic.twitter.com/BhodhFhQ4e

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2025

Pourtant, l’écart monte, monte, monte. Le Thunder est déjà un tas de cendres fumantes à la mi-temps (72-36). Là où on aurait pu attendre des Grizzlies qu’ils baissent le rythme, qu’ils finissent en détente un match pour prendre un repos précieux… l’inverse s’est produit. OKC continue à encaisser, encaisser, encaisser. Ja Morant n’est même pas en tenue, ce sont les remplaçants de Memphis qui font chauffer une salle locale qui n’attend qu’une chose : faire tomber la marque de ce Heat – Cavaliers de 1991, un +68 qui fait office de plus large écart de points dans l’histoire.

December 2, 2021:

Grizzlies 152-79 Thunder (Largest margin of victory ever)

April 20th, 2025 (Game 1):

Thunder 131-80 Grizzlies (5th largest margin of victory in playoff history) pic.twitter.com/h569gz52YG

— Basket Case (@BasketCaseBball) April 20, 2025

Mark Daigneault expliquera après le match que ce dernier ne représente pas son équipe. À raison. Et quatre ans plus tard, la vengeance est là, dans un contexte d’autant plus humiliant, si l’on peut utiliser ce terme. Le problème, c’est qu’on ne voit pas tant, à l’heure actuelle, comment les Grizzlies vont empêcher le Thunder de réitérer cet exploit une autre fois, peut-être plus.

Jaren Jackson Jr est passé à côté, Scottie Pippen Jr. aussi. Des éléments qui ont assurément une incidence sur la violence du score final. Mais de l’autre côté… Shai a trottiné. Et ça, ça fait très peur. Rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi, pour éviter la correction.