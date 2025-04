Donovan Mitchell, grand spécialiste des Game 1 en Playoffs

Si Ty Jerome a volé la vedette à tout le monde hier lors du premier match entre Cleveland et Miami, Donovan Mitchell a également brillé avec ses 30 points en 33 minutes. Une performance qui confirme son statut de “patron des Game 1”.

Pour la septième série consécutive, Donovan Mitchell a planté minimum 30 points dans le Game 1. La stat a été balancée par NBA.com et elle est significative puisque seulement un autre joueur dans l’histoire de la Ligue a réussi pareil exploit : Michael Jordan.

Donovan Mitchell has recorded 30+ PTS in 7 straight Game 1’s!

Only one other player in NBA HISTORY has done this…

Michael Jordan. https://t.co/vRdbZMImKQ pic.twitter.com/HQ4TBqhZ9d

— NBA.com/Stats (@nbastats) April 21, 2025

Il faut remonter aux Playoffs… 2019, et la série du premier tour entre le Jazz (ancienne équipe de Mitchell) et Houston, pour voir Spida sous la barre des 30 points dans un Game 1 de Playoffs. Donovan Mitchell n’était que sophomore à l’époque.

Donovan Mitchell dans les Game 1 :

33 points contre le Heat (Playoffs 2025)

33 points contre les Celtics (Playoffs 2024)

30 points contre le Magic (Playoffs 2024)

38 points contre les Knicks (Playoffs 2023)

32 points contre les Mavs (Playoffs 2022)

45 points contre les Clippers (Playoffs 2021)*

57 points contre les Nuggets (Playoffs 2020)

Durant la campagne de Playoffs 2021, Mitchell n’avait pas joué le Game 1 du premier tour car blessé.

La performance la plus marquante dans le lot, c’est évidemment son match all-time face aux Nuggets de Jamal Murray dans la bulle (57 points), quand il a titillé le record au scoring de Michael Jordan dans un match de Playoffs (63).

Pas de doute, Donovan Mitchell a l’habitude de bien rentrer dans ces séries de Playoffs, même si ça lui arrive parfois de connaître des montagnes russes par la suite. Espérons pour les Cavaliers qu’il restera le plus régulier possible durant cette campagne 2025, car il faudra bien ça pour espérer aller au moins jusqu’en Finales NBA.

Source texte : NBA.com