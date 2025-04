Dans la victoire 121-100 des Cavaliers sur le Heat, Ty Jerome s’est montré ultra précieux avec 28 points en 26 minutes. Une première en Playoffs plus que réussie pour celui qui n’était encore qu’un no-name il y a tout juste un an.

Ty Jerome disputait cette nuit son premier match de Playoffs, il nous a aussi prouvé par la même occasion que les premières fois pouvaient être réussies. Le meneur de 28 ans a compilé 28 points à 10 sur 15 au tir, 5 rebonds et 3 assists, en seulement 26 minutes, et si “Playoffs Ty” devenait un phénomène ?

Ty Jerome disputait le premier match de sa carrière en Playoffs (26 minutes) :

⏩ 28 points (16 dans le 4e QT)

⏩ 5 rebonds

⏩ 3 passes

⏩ 10/15 au tir, 5/8 de loin

Les lumières n’étaient pas trop fortes ! 💡 pic.twitter.com/u4SfrUt60N

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2025



Si Jerome était déjà du bon côté de la force sur les trois premiers quart-temps (12 points jusque là), c’est bien dans le dernier que l’ancien de Virginia a décidé de s’improviser franchise player et de mettre un terme à tout suspense. 16 points, 1 rebond et ses 3 assists à 86% au tir dont 3 sur 3 depuis la buvette de la Rocket Arena, on connaissait la Cavalanche mais apprenons à découvrir la Tyvalanche.

Si ça c’est pas le point d’exclamation d’un Heat Check ! pic.twitter.com/GKNGpUuBBH https://t.co/3ToGgVsdVZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2025

Bien accompagné par Donovan Mitchell et Darius Garland, respectivement 30 et 27 puntos, Ty Jerome a mené les Cavs vers une première victoire dans cette série face au Heat. Meilleur que n’importe quel joueur de Miami, Cleveland tient son facteur X !