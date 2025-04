Cavaliers – Heat (121-100) : Cleveland impressionne d’entrée !

Les Cavaliers réussissent leur entrée en matière dans ces Playoffs 2025 en battant facilement le Heat de Miami (121-100). Match dominé de bout en bout pour Donovan Mitchell et les siens, ponctué par un énorme dernier quart de… Ty Jerome. Il y a de quoi sourire dans l’Ohio.

Le Heat n’a mené au score que 35 secondes dans ce match 1, voilà une stat qui montre bien le contrôle qu’ont eu les Cavs sur cette première manche. Une dizaine de points d’avance tout le long avant une petite Cavalanche dans le dernier quart histoire de sceller tout ça. C’est peut être pas aussi spectaculaire qu’OKC, mais ça fait bien 1-0 pour les Cavaliers.

Pourtant avec ce Heat, on n’est jamais vraiment à l’abri, surtout quand les hommes de Spoelstra ne sont qu’à -8, à sept minutes de la fin. Mais en plus d’un Donovan Mitchell très solide (30 points à 56% au tir), il y en a un autre qu’a décidé de poser gentiment le couvercle sur le match et de dire bye bye à toute lueur d’espoir du Heat : Ty Jerome.

Premier match de Playoffs pour le candidat au Sixième Homme de l’Année, et tu parles d’un dépucelage. 28 points, 5 rebonds et 3 passes décisives à 67% au tir (5 sur 8 du parking !), le tout en 28 minutes. Un énorme Heat-Check dans le dernier quart (16 points), rien d’autre à dire que chapeau l’artiste !

Globalement tout le monde a été bon à Cleveland, à part peut-être Evan Mobley qui a manqué d’impact offensif (seulement 9 pions pour lui). Maintenant c’est à Miami de préparer quelque chose pour essayer d’inverser la vapeur et de récupérer l’avantage du terrain au Game 2, et on sait que Spo en est capable.