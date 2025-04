Les Warriors récupèrent l’avantage du terrain en battant les Rockets 85-95. Une victoire au bout du suspense, dans un match qui semblait pourtant acquis à la cause des Dubs au milieu du troisième quart temps.

Eh beh, qu’est-ce que c’était chaud ! Golden State est finalement venu à bout de Houston (85-95) pour réaliser le deuxième “upset” de ce début de Playoffs, après les Wolves hier. Pourtant, on a quand même eu quelques sueurs froides sur le banc de Steve Kerr.

Won-0 pic.twitter.com/OiDMCXsfwX

— Golden State Warriors (@warriors) April 21, 2025

Tout se passait comme sur des roulettes. Les Warriors ont martyrisé les Rockets pendant deux quart-temps et demi. De la bonne grosse défense de Playoffs bien rugueuse comme on les aime, un duo Curry-Butler en feu, et des Rockets repoussés à 23 unités, qu’est-ce qui pourrait mal se passer ?

Eh bien on a frôlé la catastrophe côté californien. Sur les six dernières minutes du troisième quart-temps, les Rockets ont infligé un run de 17-3 à Steph et ses amis. Plus que 9 points d’écarts, puis 6, puis 3 à six minutes du terme, ça commençait à serrer très forts les muscles du bas du corps dans la Baie.

Heureusement, le Chef a assommé les Fusées avec un énorme tir du parking pour recréer un peu de distance, avant de plier le match collectivement avec de la défense toujours aussi impressionnante et des paniers de Podz, Butler et Moody. Grosse frayeur, mais la victoire au bout, plus l’avantage du terrain récupéré, l’essentiel est assuré pour Golden State.

pic.twitter.com/OdvfYZXUoy https://t.co/A4pr7ezohv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2025

Côté Rockets, on peut avoir beaucoup de regrets. Déjà parce que personne n’a vraiment répondu présent pour épauler ce vaillant Alperen Sengun, à 26 points, 11 sur 18 au tir, et auteur d’un gros poster en début de match (Fred VanVleet 4 sur 19, Jalen Green 3 sur 15), mais aussi parce que collectivement l’adresse a manqué. Autant à 3 points ça peut arriver (même si 6 sur 29 ça pique les yeux), mais shooter à un chouia plus que 50% aux lancers sur 20 tentatives, dans un match aussi serré ça fait tâche.

Va falloir vite relever la tête pour les hommes d’Ime Udoka, les Warriors savent qu’ils l’ont échappé belle, faudrait pas les laisser prendre le Game 2 par manque de confiance dans le Texas.