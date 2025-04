Avant le Game 1 entre Boston et Orlando hier, on avait quelques doutes sur le genou de Jaylen Brown. Et pendant le Game 1, Jayson Tatum s’est fait mal au poignet sur une grosse chute. De quoi provoquer quelques sueurs froides chez les Celtics, mais les dernières nouvelles sont rassurantes.

Après le match, Tatum a immédiatement passé une radio qui n’a rien révélé de sérieux. Son poignet droit (où il avait déjà un peu bobo) va plutôt bien, et JT sera présent pour le Game 2. On espère simplement qu’il ne sera pas trop gêné pour les échéances à venir.

Les fans des Celtics peuvent donc être rassurés, eux qui ont eu un vrai coup de flippe en voyant Jayson Tatum rester au sol après une faute flagrante de Kentavious Caldwell-Pope dans le quatrième quart-temps.

Jayson Tatum stayed down for an extended period of time after falling hard on his right wrist 😬

Kentavious Caldwell-Pope was given a flagrant foul for the play…

Good or bad call? 👀pic.twitter.com/cJ8BgqsTEI

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 20, 2025

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Jaylen Brown n’a pas semblé trop limité par son genou droit. On s’inquiétait un peu avant le début de la série face au Magic, JB recevant des injections pour pouvoir jouer. C’était également son premier match depuis le 4 avril dernier. Brown a finalement réussi à peser en 16 points (6/14 au tir) avec 5 rebonds et 2 interceptions en 30 minutes de jeu, ainsi que le leadership (et l’humour) qui va avec.

“Je me sentais bien aujourd’hui. Je prends un jour après l’autre. Je vais suivre ma progression et ma récupération, et me préparer pour le deuxième match.” – Jaylen Brown

Le Game 2 de la série se jouera dans la nuit de mercredi à jeudi du côté de Boston. Avec les Jay Brothers en tenue, bien décidés à confirmer leur supériorité sur Orlando.

What a sequence for Jaylen Brown:

☘️ Steal

☘️ Between-the-legs pass in transition

☘️ Offensive rebound

☘️ Hockey assist

☘️ Draws offensive foul pic.twitter.com/nuTnMe8NF0

— Taylor Snow (@taylorcsnow) April 20, 2025

Jaylen Brown with 2 HANDS 😤 pic.twitter.com/jwZwlVSEht

— NBA TV (@NBATV) April 20, 2025

Jaylen Brown looks pretty damn athletic right now, in case anyone was keeping track (+ with the left) pic.twitter.com/jWhgY0Yykn

— Marc D’Amico (@Marc_DAmico) April 20, 2025

