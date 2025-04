Le genou de Jaylen Brown, premier obstacle des Celtics dans la quête du back-to-back ?

Maintenant que la saison régulière est officiellement terminée, l’heure est venue de se projeter sur des Playoffs qui s’annoncent grandioses. Seulement, pour que cette post-season tienne toutes ses promesses, tout le monde doit rester en bonne santé, et visiblement ce n’est déjà pas le cas de Jaylen Brown.

À l’aube des Playoffs, il n’est jamais bon d’entendre qu’un joueur souffre d’une gêne, encore moins lorsque cette dernière concerne le genou. Mais malheureusement, Jaylen Brown est bien obligé de faire avec. L’arrière des Celtics a reçu des injections dans son genou droit cette semaine, pour l’aider à réduire la douleur que lui cause son articulation depuis un peu plus d’un mois.

Jaylen Brown received pain management injections in his right knee in an effort to be ready for the playoffs, per @ramonashelburne pic.twitter.com/GD7aDtgTeH

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 12, 2025



Son coach Joe Mazzulla se veut tout de même rassurant sur ces injections :

“C’est simplement une étape dans sa remise en forme, pour l’aider à revenir à 100%. Il continue de prendre soin de lui et se met dans les meilleures dispositions afin d’être prêt pour la post-season”

Ok Joe, merci de te montrer aussi sûr de toi (comme d’hab avec lui), mais on attendra de le voir de nos propres yeux pour être sûr que JB soit vraiment à 100%. Surtout que cette gêne au genou a déjà impacté la fin de saison du MVP des Finales en titre. Lui qui, toute la saison, a joué entre 33 et 36 minutes de moyenne par match, a vu son temps de jeu drastiquement diminuer sur le dernier mois de compétition. Seulement 25min par rencontre en avril, dans quatre des huit matchs qu’ont disputés les Celtics. Une baisse qui peut aussi être liée au manque d’enjeu autour des matchs des Celtics ce dernier mois néanmoins.

Les C’s auront besoin de leur lieutenant de luxe pour aller décrocher le graal, car cette année, la concurrence semble bien plus au niveau. Hormis scénario de grosses blessures dans les autres équipes (ce dont Boston a pu bénéficier sur tout son run de l’année dernière), on a bien hâte de voir ce que peuvent donner les Knicks contre les champions en titre. Mais surtout les Cavs, 1er de Conférence Est, et avec qui Boston a eu un bilan équilibré, presque au point prêt, sur leur quatre matchs de saison régulière (2V de chaque côté et un score total de 460 – 459 pour Cleveland).

L’année dernière, les Verts ont pu se balader même sans Porzingis, pas sûr que ça soit pareil cette année si Jaylen Brown n’est pas au top de sa forme.

