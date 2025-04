La liste des joueurs NBA qui ont joué les 82 matchs de la saison régulière 2024-25

La saison régulière NBA 2024-25 a fermé ses portes ce dimanche 13 avril et c’est donc l’heure de féliciter ceux qui ont été assidus tout au long de l’année, les joueurs qui n’ont raté aucun match sur cet exercice.

Le terme d’Iron Man est parlant pour les habitués de la NBA, peut-être moins pour ceux qui la découvrent seulement depuis peu. On parle d’un Iron Man quand un joueur est connu pour ne jamais être blessé, jamais absent. Le joueur qui est abonné aux 82 matchs chaque saison qu’il pleuve ou qu’il vente.

La référence ultime dans la discipline reste A.C. Green. Avec 1192 matchs de suite sans la moindre absence, l’ancien Laker est un monstre. Il n’a pas raté le moindre match NBA en 15 ans !

Et pour la cuvée 2024-25 alors ? Qui a évité les bobos et les coups du sort ? Ils sont 11 à avoir disputé 82 matchs cette année en NBA.

On retrouve bien sûr Mikal Bridges, l’Iron Man référence de ces dernières années. Malgré un temps de jeu élevé à New York, l’ailier a bien disputé les 82 rencontres. En fait, il n’a toujours pas raté un match depuis sa Draft NBA, il y a maintenant 7 ans !

Aux côtés de Mr Ponts, on retrouve aussi le surprenant Chris Paul, bientôt 40 ans mais qui réalise seulement sa deuxième saison complète en carrière. Les Spurs sont bien représentés avec également Harrison Barnes et Julian Champagnie. Parmi les noms plus connus, on notera la présence de Jalen Green des Rockets mais aussi Jarrett Allen des Cavs ou encore Jaden McDaniels des Wolves.

Liste des joueurs avec 82 matchs joués en 2024-25

Mikal Bridges

Jalen Green

Malik Beasley

Buddy Hield

Jarrett Allen

Nickeil Alexander-Walker

Jaden McDaniels

Chris Paul

Harrison Barnes

Julian Champagnie

Bub Carrington

Source stats : ESPN