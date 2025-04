Chris Paul a joué 82 matchs pour sa 20e saison, une première dans l’histoire NBA

Alors qu’il fêtera bientôt ses 40 ans, Chris Paul va terminer la saison 2024-25 avec 82 matchs au compteur. Il devient le plus vieux joueur dans l’histoire NBA à réaliser une saison complète.

CP3 nous fait-il une Benjamin Button ? Alors qu’il sera quadragénaire d’ici quelques semaines, le Point God a encore des jambes bien fraiches. La preuve, il vient de réaliser une saison à 82 matchs, c’est seulement la 2ème fois au cours de sa carrière qu’il parvient à finir un exercice parfait.

C’est officiel 🥹

Chris Paul a participé aux 82 MATCHS des Spurs cette saison.

Il devient le plus vieux joueur de l’histoire à participer aux 82 matchs d’une saison. pic.twitter.com/biMoLlcAm0

Chris Paul écrit aussi l’histoire de la NBA puisqu’il devient le premier joueur avec 20 saisons NBA dans les jambes à jouer 82 matchs. Il rejoint aussi John Stockton et Michael Jordan dans le club des joueurs de plus de 39 ans à avoir joué 82 matchs sur un exercice. La longévité de CP3 pourrait bien se poursuivre car il réfléchit à poursuivre sa carrière l’an prochain.

