Londres ou Berlin pour accueillir des matchs de NBA en 2025-26 ?

Paris a accueilli des matchs NBA ces trois dernières années, mais il semblerait que la Grande Ligue ait envie de nouveautés. Deux capitales sont ainsi au coude à coude pour décrocher ces matchs européens : Londres et Berlin.

On le sait depuis quelques temps maintenant, l’Europe est devenue un marché extrêmement important pour la NBA. Des matchs à horaires européennes, des stars internationales de plus en plus mises en avant, mais aussi des rencontre de saison régulière organisées sur le Vieux Continent.

Après Paris trois fois de suite (et en 2020 aussi avant que le COVID ne pointe le bout de son nez), la NBA porte désormais son regard sur deux autres potentielles destinations : Londres et Berlin.

Une totale nouveauté pour la ville allemande si elle devait accueillir la NBA chez elle, tandis que la capitale anglaise, elle, est bien coutumière du fait. Les Britons ont en effet ouvert leurs portes à la Grande Ligue de 2011 à 2019, avant qu’Adam Silver ne leur préfère notre belle Ville Lumière.

Alors qui de la nouveauté ou de la tradition va l’emporter ? Réponse dans quelques semaines, et il est aussi intéressant de souligner que ces deux villes sont également considérées comme des hôtes potentielles d’une future franchise dans l’éventuelle NBA Europe. Coïncidence ? Bien sûr que non, et nous, on vous quitte en musique.

