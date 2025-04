Sixers : Daryl Morey (GM) et Nick Nurse (coach) ne bougeront pas

Malgré la saison cataclysmique vécue par les Sixers, il ne devrait pas y avoir de gros changements en coulisses : le président des opérations basket Daryl Morey et le coach Nick Nurse vont en effet rester, source Morey.

Quand une équipe candidate au titre ne participe même pas aux Playoffs et termine avec seulement 24 victoires, d’habitude c’est synonyme de grand ménage. Mais pas à Philadelphie.

Lors de la conférence de presse de fin de saison dimanche, Daryl Morey a en effet indiqué qu’il resterait en poste tout comme l’entraîneur Nick Nurse.

Sixers president of basketball operations Daryl Morey said he and coach Nick Nurse will be back next season.

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) April 13, 2025

On pouvait légitimement s’inquiéter pour ces deux-là.

Morey est l’homme qui a prolongé Joel Embiid jusqu’en 2029 pour 192 millions de dollars malgré ses gros soucis de blessure, tout en recrutant Paul George – 34 ans et sur la pente descendante – pour 211 millions sur quatre ans. Quant à Nick Nurse, il était le coach de l’une des équipes les plus décevantes (et on est gentils) de la NBA cette saison.

Finalement, ils resteront tous les deux en poste, possédant toujours l’excuse des innombrables blessures (en particulier Embiid et George) qui ont plombé Philadelphie durant toute la saison. Les Sixers espèrent que la prochaine sera plus clémente à ce niveau-là et que la franchise pourra rebondir.

Morey a notamment indiqué sa volonté de rajeunir l’effectif pour être moins dépendant des anciens. Sauf qu’au vu de la situation salariale de Philly, la flexibilité de l’équipe est limitée. On rappelle aussi que Quentin Grimes et Guerschon Yabusele – rares satisfactions de la saison – vont devenir agents libres cet été.

Bref, c’est pas gagné…

Source texte : Keith Pompey