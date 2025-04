Guerschon Yabusele a réalisé une superbe saison individuelle avec les Philadelphia Sixers, mais la collective a été plus compliqué. Il est désormais agent-libre, mais pourrait bien signer un nouveau contrat en Pennsylvanie, le Français a de la reconnaissance pour la franchise.

Quelle beau retour en NBA pour Guerschon Yabusele ! L’ailier-fort a tourné à 11,0 points, 5,6 rebonds et 2,1 passes de moyenne à 50% au tir et 38% de loin. Le soldat de rêve que de nombreuses franchises se disputeront cet été. Le Français est agent libre et aura la possibilité de signer là où il l’entend en juillet.

Derek Bodner l’a interrogé sur le sujet et sa réponse pourrait faire courir les fans des Philadelphia Sixers :

“Je n’ai pas beaucoup réfléchi à ma situation contractuelle. Mais je suis tellement reconnaissant envers les Sixers de m’avoir donné cette chance (de revenir en NBA). Nous parlerons à coup sûr cet été.”

Les hommes de Nick Nurse semblent partir avec une longueur d’avance. Revenir en NBA était le rêve de Guerschon Yabusele et une seule franchise lui en a donné l’opportunité. Même si le contrat n’était pas énorme, l’essentiel était ailleurs : il a eu l’occasion de montrer ses qualités sur la plus grande scène du basket-ball mondial.

“Malheureusement” pour Philadelphie, il les a presque trop montrés. Beaucoup de franchises seront intéressées par le profil du Dancing Bear et au vu de la situation financière des Sixers, ils n’auront peut-être pas l’opportunité de lui proposer le meilleur contrat.

Si un joueur NBA a prouvé cette année qu’il était capable de renoncer à une situation financière évidente pour prendre un risque, c’est bien Guerschon Yabusele, il pourrait bien réitérer l’expérience.

Et vous, où voyez-vous l’ailier-fort français la saison prochaine ?

Source texte : Derek Bodner