Malgré une nouvelle défaite des Philadelphia Sixers face aux Denver Nuggets (134-137), Guerschon Yabusele s’est montré, plus que jamais, avant la Trade Deadline. Le Français a battu son record de points en carrière avec 28 unités, en défendant sur Nikola Jokic de l’autre côté du parquet !

Guerschon Yabusele réalise un retour en NBA hallucinant et cette performance face aux Denver Nuggets en est sûrement le point culminant (jusque-là). Pendant très longtemps, le Français a dominé sa match-up du soir, un certain Nikola Jokic.

Malgré un déficit de taille, son activité à gênée le triple MVP (sans l’arrêter loin de là), et en attaque, les Denver Nuggets avaient visiblement réalisé un mauvais scouting report. C’est déjà contre la franchise du Colorado que le Dancing Bear détenait son career-high (22 points) et cette nuit, la défense l’a trop souvent laissé ouvert. Alors il ne s’est pas fait prié et a fait preuve d’une superbe adresse en plus d’un courage exceptionnel sous le cercle.

Guerschon Yabusele a compilé 28 points, 7 rebonds, 3 interceptions et 2 passes décisives à 12/17 au tir et 4/7 de loin. Malheureusement, il a été beaucoup plus discret dans le dernier quart-temps, moment qu’à choisi le Joker pour se montrer en inscrivant notamment cinq points dans la dernière minute pour assurer la victoire des siens.

THIS SPIN MOVE TO LOB PASS 😩

Justin Edwards finds Guerschon Yabusele on a sick alley-oop…

Yabusele has a career-high and game-high 28 PTS on ESPN! pic.twitter.com/1Uaa20lVJx

— NBA (@NBA) February 1, 2025

THEN, he set a new career-high with this bucket. https://t.co/wVSgYjsNw3 pic.twitter.com/1kbDJDRjLd

— Philadelphia 76ers (@sixers) February 1, 2025

Le Français est sur les tablettes d’énormément de franchises avant cette Trade Deadline, et ce n’est pas cette performance qui va faire fuir ses poursuivants. Il a un contrat au minimum et est un des meilleurs rapports qualité-prix de la Ligue. Sera-t-il encore à Philadelphie dans une semaine ? Si ce n’est pas le cas, il se sera assuré de partir sur une bonne note !

Nikola Jokic n’aura pas pu se confronter à Joel Embiid cette saison, mais il a fait la découverte de Guerschon Yabusele. Prendre 50 points sur le museau en deux matchs, par le même adversaire, ce n’est pas commun !