Alors qu’il paraissait dans le dur offensivement en début de match, Victor Wembanyama est monté en puissance pour mener ses San Antonio Spurs a une large victoire (144-118) face aux Milwaukee Bucks. Le Français a compilé 30 points, 14 rebonds et 6 contres et livré un magnifique duel face à Giannis Antetokounmpo !

Avec deux contres en quelques secondes sur Giannis Antetokounmpo, Victor Wembanyama a vite donné le tempo de la rencontre entre les San Antonio Spurs et les Milwaukee Bucks. Pourtant lors de toute la première mi-temps, ce sont les visiteurs qui dominent, d’assez loin, portés par un Grec insaisissable. Seul un surprenant Keldon Johnson (24 points à 10/15 au tir) surnage et permet aux siens de rester dans le match.

L’Alien prépare le terrain pour la Chandeleur en enchaînant les crêpes, mais manque d’adresse pour peser offensivement, il semble fatigué, mais ça, c’était avant un troisième quart-temps magnifique.

S’il se rassure près du cercle dans un premier temps , ce sont deux actions hors du commun et complètement inattendues qui font basculer sa performance dans une autre sphère tout en douchant les espoirs des joueurs des Bucks.

D’abord, un tir avec la planche invraisemblable au-dessus de Giannis Antetokounmpo juste après une récupération qui aurait due être considérée comme un retour en zone. Puis un tir à 3-points sur une jambe, spécialité de l’époque Boulogne-Levallois.

VICTOR WEMBANYAMAHAHAHAH😭🤣😭🤣😭🤣😭

Qu’est-ce que c’est que ça !!! 😱 https://t.co/bpbsedDTgs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2025

OKAY WEMBY ENOUGH IS ENOUGH 🤧🤧

1 DRIBBLE. OFF 1 LEG. FROM DEEP. 🤯 pic.twitter.com/OWM9k58zf6

— NBA (@NBA) February 1, 2025

Dans son sillage, les Spurs inscrivent 45 points dans la période et … le suspense s’est envolé. Victor Wembanyama termine avec une ligne statistique à son image : 30 points, 14 rebonds et 6 contres à 9/20 au tir, 5/11 de loin et 7/7 sur la ligne !

En face Giannis Antetokounmpo n’a pas démérite bien au contraire, il a défendu le Français en premier rideau et n’a pas hésité à lui rentrer dedans de l’autre côté du terrain en lui dunkant deux fois dessus. le Grec a compilé 35 points, 14 rebonds et 6 passes décisives.

GIANNIS’ TURN. 🤧

Quick spin. Brute force. Strong slam. 💪 pic.twitter.com/owrb3xfk9X

— NBA (@NBA) February 1, 2025

L’équipe de San Antonio a été inspirée offensivement. Une magnifique victoire collective sur laquelle ils pourraient bien construire pour la suite de la saison !