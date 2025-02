Dejounte Murray victime d’une rupture du tendon d’Achille !

Alors que Dejounte Murray avait déjà vu son début de saison freiné par une blessure, le meneur de jeu des New Orleans Pelicans ne pourra pas en disputer la fin. Face aux Boston Celtics, il a été victime d’une rupture du tendon d’Achille.

Les images ne sont pas belles ! Après huit minutes de jeu face aux Boston Celtics, Dejounte Murray s’est battu pour récupérer son rebond après un shoot manqué et s’est blessé seul. Une rupture du tendon d’Achille soudaine qui l’a vu tomber par terre puis quitter la rencontre, aidé par des membres du staff des New Orleans Pelicans !

Dejounte Murray was helped to the locker room after suffering an apparent non-contact injury on this play 🙏 pic.twitter.com/4HVeiNwduI

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 1, 2025

C’est Shams Charania qui a confirmé la gravité de la blessure !

New Orleans Pelicans guard Dejounte Murray has suffered a season-ending torn Achilles tendon, sources tell ESPN. pic.twitter.com/HlRNXoYPzJ

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 1, 2025

Si les New Orleans Pelicans ne jouent plus rien cette saison, l’absence prolongée de Dejounte Murray est un coup dur terrible pour lui. À 28 ans, il est censé rentrer dans son prime physique, mais cette blessure va forcément l’handicaper. Son retour ne se fera probablement qu’au cours de la saison 2025-26 !