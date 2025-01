Auteur d’une belle saison dans le marasme Sixers, Guerschon Yabusele intéresse du monde en amont de la NBA Trade Deadline (6 février). Plusieurs contenders seraient en effet sur le coup pour récupérer le Frenchie.

Collectivement, Yabu imaginait sans doute un autre scénario quand il a rejoint les Sixers, candidats au titre en début de saison et 11e de l’Est aujourd’hui (19 victoires – 27 défaites). Par contre, individuellement, Guerschon confirme ses superbes JO avec un retour en NBA réussi, lui qui tourne à plus de 10 points (50% au tir dont 39% à 3-points) et 5 rebonds de moyenne en 26 minutes par soir. Il a encore brillé tout récemment face aux Lakers.

Il n’en fallait pas plus pour attirer les regards de certaines des meilleures équipes de la NBA cette saison (source : HoopsHype).

The Boston Celtics, New York Knicks, and Denver Nuggets are among the teams showing interest in Guerschon Yabusele, per @MikeAScotto

“Several teams have expressed interest in trading for Yabusele, including the Boston Celtics, New York Knicks, Denver Nuggets, and others, league… pic.twitter.com/kJMETtutef

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 30, 2025

Parmi elles ? Les Knicks, les Nuggets ou encore les Celtics, l’ancienne franchise de Yabu où il n’avait pas vraiment eu sa chance entre 2017 et 2019. Rejoindre l’une de ces équipes permettrait à Guerschon de jouer le haut de tableau et les Playoffs cette saison, ce qui risque d’être compliqué avec Philadelphie.

La vraie question, c’est de savoir si les Sixers sont prêts à se séparer de l’une de leurs rares satisfactions, au cœur d’une saison hyper compliquée. La situation contractuelle de Yabusele, agent libre cet été, pourrait théoriquement les pousser à monter un transfert, mais cela affaiblirait une équipe qui a besoin du Français alors que Joel Embiid est toujours blessé et que Paul George enchaîne aussi les pépins.

Les Sixers – sur quatre victoires consécutives – ne sont pas (encore) prêts à tanker, et c’est pour ça qu’on voit mal Guerschon Yabusele se faire transférer. Mais le fait que le Dancing Bear intéresse tant de monde, alors qu’il a longtemps été boudé par la NBA, montre la dimension qu’il a prise ces derniers mois. Et ça c’est quand même bien kiffant !

Source texte : HoopsHype