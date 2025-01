Stephen Curry et Steve Kerr pas chauds pour un transfert de Jimmy Butler ?

Prêt à baisser ses exigences pour enfin pouvoir se débarrasser de Jimmy Butler, le Heat aurait repris les discussions avec les Warriors pour un potentiel transfert. Mais le dossier peine à avancer et c’est probablement parce que Stephen Curry et Steve Kerr ne sont pas hyper chauds pour accueillir Jimmy.

C’est en tout cas ce qu’indique l’insider Kevin O’Connor dans son dernier podcast.

“Selon mes sources de la Ligue, Stephen Curry – tout particulièrement – est préoccupé par l’intégration d’un Jimmy Butler dans le vestiaire des Warriors, et Steve Kerr partage son sentiment. Le fait que les Warriors sont indécis à l’idée de réaliser un transfert pour Butler, est lié aux inquiétudes de Steph et Kerr.”

Ces dernières semaines, les Warriors sont passés d’une équipe intéressée par Butler à une équipe qui ne voulait plus le recruter. Leur intérêt a été revu à la hausse ces derniers jours suite à la baisse des exigences du Heat dans les négociations, mais visiblement Golden State a toujours des réserves concernant ce deal potentiel.

Des réserves qui seraient liées avant tout à la personnalité de Jimmy, pas à ce qu’il peut apporter sur les parquets. Au cœur d’un divorce très moche avec le Heat, Butler abîme une réputation déjà marquée par de précédents épisodes pas très glorieux (aux Bulls, aux Wolves et aux Sixers). Encore plus pour un joueur de 35 ans qui est sur le déclin.

De plus, comme l’indique Tom Haberstroh sur le podcast de KOC, la situation contractuelle de Butler (potentiellement agent libre en 2025) et sa volonté de décrocher un nouveau deal pourraient créer des turbulences à Golden State. On se rappelle à quel point l’incertitude autour de la Free Agency de Kevin Durant avait créé de la tension chez les Dubs lors de la saison 2018-19, notamment entre Draymond Green et KD. Certes, la situation et le contexte sont bien différents aujourd’hui mais le jour où vous avez un vestiaire avec Draymond et Jimmy à l’intérieur, il faudra mettre un panneau “Danger : Matières Explosives !” devant la porte.

Sources: Steph Curry and Steve Kerr have concerns about how Jimmy Butler would fit on the Warriors.

More details on the latest episode of my podcast: https://t.co/oEvzkmkwdN pic.twitter.com/ZEzNMajeoV

— Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) January 30, 2025

Même s’ils sont toujours dans le ventre mou de la Conférence Ouest, les Warriors ne veulent pas faire n’importe quel transfert juste pour tenter d’augmenter – théoriquement – leurs chances de victoire.

Surtout si Stephen Curry n’est pas chaud…

Source texte : Kevin O’Connor