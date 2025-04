Les Timberwolves ont battu les Nets assez tranquillement cette nuit, logique, et Rudy Gobert a encore été très précieux. Troisième grosse performance de suite pour le pivot français, qui est en train de bien préchauffer… au meilleur des moments.

La cheville d’Anthony Edwards nous a bien effrayé, mais plus de peur que de mal pour les Wolves qui sortent victorieux de leur confrontation contre les Nets, dans un match dominé de bout en bout : 105-90. Mais il y a dans la meute un homme qu’on a trop souvent tendance à oublier, alors que le pépère est en train de bien chauffer ces derniers temps : Rudy Gobert.

Cette nuit, La Gobe a sorti une ligne de stats bien sale avec 21 points, 18 rebonds et 2 petits contres en bonus. De la grosse défense comme d’habitude, mais aussi de la bonne efficacité offensive bien efficace, puisque le Français termine deuxième meilleur scoreur de son équipe, en tirant à 90% au tir.

Rudy Gobert in his last 3 games:

21 PTS – 18 REB – 9/10 FG

19 PTS – 21 REB – 7/11 FG

19 PTS – 25 REB – 8/16 FG

STIFLE TOWER. 🇫🇷 (via @realapp_) pic.twitter.com/YfwXjhCfsM

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 4, 2025



Mine de rien, ça commence à faire pas mal de grosses perfs d’affilée pour l’ancien maire de Cholet. Sur ses deux matchs précédents, Gobert avait déjà combiné 19 points et 12 rebonds contre les Nuggets, et 19 points et 25 REBONDS face aux Pistons. Tous des matchs victorieux pour son équipe qui reste sur quatre succès de suite, yeah, ça sourit bien fort dans le Minnesota.

Un coup de chaud qui arrive à point nommé pour notre Rudy national. Toujours à la lutte pour jouer les Playoffs de la Conférence Ouest, les Wolves ont besoin de la moindre victoire pour éviter de retomber dans la zone du Play-In. Heureusement, les Loups ont un calendrier plutôt abordable sur cette fin de saison (Sixers, Bucks, Grizzlies, Nets et Jazz), de quoi assurer au moins la sixième place, en espérant que Gobzilla reste sur cette très belle dynamique jusqu’à la postseason.