Il se passe tellement de choses cette année en NBA qu’on a tendance à oublier que Chris Paul dispute potentiellement sa dernière saison en carrière. Celui qui s’approche des 40 balais et qui sera agent libre cet été pense forcément à la retraite, même s’il semble – pour l’instant – plus enclin à continuer sur les parquets.

Chris Paul fait partie des rares joueurs draftés dans les années 2000 à toujours évoluer en NBA. Celui qui a été sélectionné en quatrième position de la Draft 2005, et qui s’est depuis imposé comme l’un des meilleurs meneurs de l’histoire (12 fois All-Star, 11 fois All-NBA, 9 fois All-Defense, 5 fois meilleur passeur), s’approche de la quarantaine, avec toutes les questions qui vont avec.

“À la fin de chaque saison, j’évalue tout”, a déclaré Chris Paul via Andscape. “J’évalue mon envie de jouer. J’évalue comment je me sens physiquement. Mais plus les années passent, plus je discute avec ma famille, avec mes enfants. Ils ont leur mot à dire. Ils ont beaucoup de choses à dire.”

Quand vous passez deux décennies en NBA, vous sacrifiez évidemment beaucoup de temps en famille. Et c’est bien ce temps précieux avec ses proches qui pourrait pousser Chris Paul à raccrocher les sneakers. Si son amour du jeu est toujours là et bien là, il n’est pas à la hauteur de son amour pour les siens.

Néanmoins, tourner la page NBA est forcément difficile. “J’ai passé la moitié de ma vie dans la Ligue” rappelle CP3. 20 saisons au total pour le “Point God”, 20 saisons à perfectionner son rôle de meneur de jeu, à guider ses coéquipiers, à distribuer des caviars, à planter des shoots mi-distance. Autant dire qu’on ne passe pas à autre chose juste comme ça.

C’est d’autant plus le cas pour un joueur comme Cricri qui a toujours des choses à apporter. S’il est désormais loin de ses meilleures années quand il tournait en 20-10 tous les soirs, Paul reste un vétéran très solide (8,8 points, 7,6 passes, 1,3 steal en 28 minutes, plus de 38% à 3-points). Le genre de vétéran qui a aidé le projet Spurs à avancer cette année. Son impact sur ses coéquipiers, et notamment les jeunots comme Victor Wembanyama, est indéniable.

Is this Chris Paul’s last #NBA season or will he be playing at the age of 40? The San Antonio #Spurs veteran guard breaks that major pending decision down and the family ramifications involved with @andscape. https://t.co/dinQLAaeKX

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) April 4, 2025

Continuer à jouer, ou s’arrêter pour enfin profiter de sa famille tout en préparant sa reconversion ?

C’est une question qui reviendra souvent à l’esprit de Chris Paul au cours des prochaines semaines. On rappelle que CP3 va arriver en fin de contrat avec les Spurs, qu’il avait décidé de rejoindre pour côtoyer Gregg Popovich et Victor Wembanyama. Avec les incertitudes entourant Pop, la fin de saison prématurée de Wemby et l’arrivée de De’Aaron Fox à la dernière trade deadline, l’avenir de CP3 ne s’écrit peut-être pas à San Antonio. Et peut-être pas ailleurs non plus.

Mais s’il fallait trancher à l’heure de ces lignes, Chris Paul pencherait plus vers une saison supplémentaire en NBA. Peut-être pour rejoindre un contender et enfin gagner son premier titre de champion, mais surtout parce qu’il aime le jeu plus que jamais et qu’il continue de se sentir bien physiquement (il n’a raté aucun match cette année !).

“Je vais avoir 40 ans en mai. Donc oui, je pense que je vais continuer à jouer.” – Chris Paul

Alors, rendez-vous en octobre prochain pour une 21e saison NBA ?

Source texte : Andscape