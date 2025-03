Éloigné des bancs NBA depuis son AVC en novembre dernier, Gregg Popovich n’entraînera plus cette saison et son avenir dans le coaching reste un gros point d’interrogation. Mais une chose est sûre : il ne reviendra pas s’il ne peut pas être Coach Pop.

Le 27 février dernier, Gregg Popovich s’est exprimé pour la première fois devant son équipe des Spurs depuis son AVC quelques mois auparavant. La scène s’est déroulée au centre d’entraînement de la franchise texane, au milieu du terrain. Le principal message qu’il a voulu faire passer ?

“J’espère revenir sur le banc pour vous coacher. Mais si je ne peux pas être à 100%, je ne rendrai service à personne.” – Gregg Popovich

Revenir oui, mais seulement s’il peut être lui-même. Et être Gregg Popovich tous les jours, ça demande beaucoup d’énergie.

Ce n’est un secret pour personne : le niveau d’investissement de Coach Pop pour faire progresser ses joueurs sur le plan basket mais aussi sur le plan humain est l’une de ses grandes caractéristiques. C’est même sur ça que Popovich a construit son énorme succès en tant qu’entraîneur, et par la même occasion celui des Spurs.

La passion de Pop pour le basket, pour son métier, pour le simple fait d’enseigner, est toujours là. Lors de ses retrouvailles avec les joueurs des Spurs fin février, l’entraîneur de 76 ans n’a pas pu s’empêcher de pointer du doigt les manques défensifs de son équipe, et toutes les petites choses qui font la différence entre une victoire et une défaite. Parce que oui, même en pleine rééducation, Popovich a maté les matchs de San Antonio. Et quand il y a des choses qui ne lui plaisent pas, il prend note. C’est Pop quoi !

Pour les joueurs des Spurs, forcément marqués par ce qui est arrivé à leur légendaire entraîneur, cela a fait un bien fou de revoir Popovich en train de parler basket avec deux-trois gros mots pour accompagner son discours. C’était comme un retour à la normale, si ce n’est pour quelques instants.

La passion est toujours là mais est-ce que le corps suivra ? Est-ce qu’un retour à la normale se traduira par un retour sur les bancs NBA ?

Ce sont des questions qui ne possèdent pas de réponses aujourd’hui. Et surtout, ce sont des questions que seul Gregg Popovich est en capacité de répondre.

Aux dernières nouvelles, Coach Pop serait en avance sur son planning de rééducation et irait donc de mieux en mieux, lui qui a recommencé à marcher quelques mois après l’incident.

L’incertitude, néanmoins, continue de planer au-dessus de San Antonio…

