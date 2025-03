La March Madness commence cette semaine et plusieurs Français seront en piste dans le plus beau des tournois universitaires. Si Maxime Raynaud n’en fait malheureusement pas partie, faisons un coup de projecteur sur les Tricolores qui vont goûter à la folie du mois de mars !

Ils vont jouer la March Madness

Kezza Giffa (High Point)

Le profil : meneur de jeu de 1m83 et 93 kilos, 21 ans

Stats 2024-25 : 14,8 points, 2,5 rebonds et 2,5 passes à 44% au tir et 31% de loin, 33 matchs joués, tous titulaire, 28,2 minutes de moyenne

Le programme : match le jeudi 20 mars à 21h40 heure française, contre Purdue (#4)

Son équipe : High Point, bilan de 29 victoires pour 5 défaites sur la saison, vainqueurs du Big South Conference Tournament, classé #13 de la Midwest Region

Kezza Giffa est au cœur d’une saison historique. C’est la première fois de l’histoire que l’université de High Point se qualifie pour la March Madness et il en est le meneur titulaire. Les Panthers ont eu un bilan tel qu’ils ont été classés avec le 13e seed, un exploit pour une si petite université. Si le nom de Kezza Giffa vous dit quelque chose, c’est parce qu’il est le fils de Sasha Giffa, ancien international tricolore. Kezza vit sa troisième année en NCAA et sa deuxième à High Point après un premier passage à UTEP. Il prépare déjà son avenir à côté du basket-ball en se décrivant comme un Community Manager expérimenté, lui qui a déjà tenu ce rôle lors du Quai 54 en 2023.

Dramane Camara (Norfolk State)

Le profil : arrière de 1m95 et 75 kilos, 22 ans

Stats 2024-25 : 2,1 points, 1,4 rebond et 0,3 passe à 30% au tir et 26% de loin, 24 matchs joués, aucun titulaire, 8,7 minutes de moyenne

Le programme : match le vendredi 21 mars à 23h50 heure française, contre Florida (#1)

Son équipe : Norfolk State, bilan de 24 victoires pour 10 défaites sur la saison, vainqueurs du Mid-Eastern Athletic Conference Tournament, classé #16 de la West Region

Deuxième saison NCAA pour Dramane Camara après une première expérience du côté de DePaul et un transfert réussi puisqu’il a obtenu plus de temps de jeu en tant que sophomore. Avant ça, le natif de Paris a sillonné l’Île de France en se formant principalement à Marne-la-Vallée et au Centre Fédéral. En France, il était surtout considéré comme un poste 3-4 et a dû apprendre à évoluer en tant que guard de l’autre côté de l’Atlantique. Si les pourcentages laissent pour le moment à désirer, son bagage physique et athlétique est indiscutable.

Leur équipe joue la March Madness, mais pas eux

Sven Djopmo (Arizona)

Le profil : meneur de jeu de 1m86 et 86 kilos, 21 ans

Stats 2024-25 : 1,0 point, 0,5 rebond et 0,5 interception à 50% au tir, 2 matchs joués, aucun titulaire, 1 minute de moyenne

Le programme : match dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 mars à 0h35 heure française, contre Akron (#13)

Son équipe : Arizona, bilan de 22-12 sur la saison, défaite en finale du Big 12 Tournament, classé #4 de la East Region

Né à Reims, Sven Djopmo a disputé sa première saison en NCAA dans une des universités les plus réputés du pays (un titre de champion NCAA en 1997). Pourtant il est arrivé aux États-Unis en 2023 pour étudier les Sciences du business de l’administration. Avant cela, il avait été formé de nombreuses années à l’Union Champagne Chalons Reims puis à la JSF Nanterre. Un déménagement en Île de France qui lui a permis de rejoindre le programme des Talents de Paris Dauphine ; un programme auquel appartient également Luca Van Assche, tennisman professionnel. S’il n’a été que peu utilisé cette année et qu’il ne jouera pas la March Madness avec Arizona, Sven a encore trois belles années devant lui pour gagner en importance chez les Wildcats.

Martin Carrere (VCU)

Le profil : arrière de 1m93 et 82 kilos, 18 ans

Stats 2024-25 : Aucun match joué

Le programme : match le jeudi 20 mars à 21h05 heure française, contre BYU (#6)

Son équipe : VCU, bilan de 28 victoires pour 6 défaites sur la saison, vainqueurs du Atlantic 10 Tournament, classé #11 de la East Region

Le plus jeune de la bande, mais pas le moins talentueux. Le natif de Pontonx-sur-l’Adour est un fruit de la formation limougeaude qui a tenté sa chance aux États-Unis juste après avoir fêté sa majorité. L’été dernier, il était le coéquipier de Nolan Traoré pour l’Euro U18 avec l’Équipe de France. Une compétition que les Tricolores ont terminé à la cinquième place. Il a le statut de redshirt cette saison, ce qui fait qu’il ne joue pas, mais prend de l’expérience dans une université qui va vivre la March Madness avant de pouvoir, potentiellement, briller sur les parquets lors des quatre prochaines saisons !

Ils participeront au NIT

Le NIT – National Invitation Tournament – n’a pas le prestige de la March Madness, mais il reste le deuxième tournoi universitaire aux États-Unis, et plusieurs Français y participeront dont le très solide Maxime Raynaud.

Les Français au NIT