Le point sur la course au Play-In dans la Conférence Ouest

Chaque matin, un article sur la Course aux Playoffs est préparé sur TrashTalk, mais cette saison, la bataille pour le Play-In de la Conférence Ouest est si intense qu’un gros point s’imposait à une dizaine de matchs de la fin de la Saison Régulière.

Les Golden State Warriors, les Minnesota Timberwolves et les Los Angeles Clippers se battent pour la sixième place à l’Ouest, les Dallas Mavericks, les Phoenix Suns et les Portland Trail Blazers pour la dixième. Sauf surprise, les Sacramento Kings resteront neuvièmes. Mais avec quelle dynamique arrivent-ils dans ce sprint final, quels en sont les enjeux, à quoi ressemble leurs calendriers et quelle est la prédiction de TrashTalk ?

Bataille pour la sixième place :

Golden State Warriors

Bilan actuel : 39 victoires pour 29 défaites, sixièmes de la Conférence Ouest.

Dynamique récente : Exceptionnelle ! Depuis l’arrivée de Jimmy Butler, les guerriers ont remporté 14 de leurs 16 matchs et ont remonté tout le peloton de l’Ouest afin de croire aujourd’hui à une qualification directe pour les Playoffs. Les deux défaites sont assez crades néanmoins, contre les Sixers et contre les Nuggets sans Jamal Murray, Christian Braun et Nikola Jokic. Des sautes de concentration qui pourraient se payer cher en fin de saison régulière.

Les enjeux : Éviter le Play-In bien sûr. Sur deux matchs, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer et ce serait trop bête de voir cette nouvelle très belle équipe de l’Ouest passer à côté des Playoffs. Cela leur permettrait également d’être sûr d’éviter le Oklahoma City Thunder au premier tour, grand favori de la Conférence et même de ne pas les croiser avant d’éventuelles Finales de Conférence. Ils ont leurs chances dans toutes les autres séries potentielles du premier tour, même s’ils espèreront sûrement éviter les Los Angeles Lakers et les Denver Nuggets.

Calendrier restant : vs Raptors, vs Bucks, @Hawks, @Heat, @Pelicans, @Spurs, @Grizzlies, @Lakers, vs Nuggets, vs Rockets, @Suns, vs Spurs, @Blazers, vs Clippers.

Prévision TrashTalk : 10 victoires et 4 défaites. Fin de saison à la 6e place de l’Ouest (tie-breaker remporté face aux Wolves).

Minnesota Timberwolves

Bilan actuel : 40 victoires pour 30 défaites, septièmes de la Conférence Ouest.

Dynamique récente : Avec une aussi belle série des Golden State Warriors, ils n’avaient pas le droit à l’erreur, alors ils les ont imité. Huit victoires de rang avant une défaite évitable cette nuit face aux Pacers à domicile. Une série de succès qui correspond au retour de Julius Randle ; même si ses statistiques ne sont pas géniales, l’ailier-fort trouve sa place dans l’effectif. Anthony Edwards marche sur l’eau, Rudy Gobert est également de retour, la confiance est haute dans la meute !

Les enjeux : Éviter le Play-In bien sûr. Sur deux matchs, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer et ce serait trop bête de voir cette nouvelle très belle équipe de l’Ouest passer à côté des Playoffs. Cela leur permettrait également d’être sûr d’éviter le Oklahoma City Thunder au premier tour, grand favori de la Conférence et même de ne pas les croiser avant d’éventuelles Finales de Conférence. Ils ont leurs chances dans toutes les autres séries potentielles du premier tour, même s’ils espèreront sûrement éviter les Los Angeles Lakers et les Denver Nuggets. (Si vous vous demandez, oui on a fait un copié/collé, mais ce n’est pas de notre faute si les objectifs sont les mêmes).

Calendrier restant : vs Pelicans, vs Pelicans, @Pacers, vs Suns, vs Pistons, @Nuggets, @Nets, @Sixers, @Bucks, @Grizzlies, vs Nets, vs Jazz.

Prévision TrashTalk : 9 victoires et 3 défaites. Fin de saison à la 7e place de l’Ouest (tie-breaker perdu face aux Warriors).

Los Angeles Clippers

Bilan actuel : 38 victoires pour 30 défaites, huitièmes de la Conférence Ouest.

Dynamique récente : Pour ne pas se faire distancer par les Warriors et les Wolves, deux des meilleures équipes de la Ligue récemment, il fallait être solide. Un James Harden solaire a porté les Clippers ces derniers temps et, eux aussi, ont réussi une série plus que positive. Six victoires sur les sept derniers matchs, mais une très mauvaise défaite face aux New Orleans Pelicans. C’est dommage, elle pourrait être celle de trop à l’heure de faire les comptes en fin de saison.

Les enjeux : On va y venir, mais la qualification directe pour les Playoffs semble presque impossible au vu de leur calendrier comparé à ceux de leurs concurrents. Ils sont dans une situation différente tant leur saison semble déjà réussie. Accéder aux Playoffs via le Play-In et espérer “voler” la septième place afin d’éviter le Oklahoma City Thunder serait déjà super. On veut voir James Harden et Kawhi Leonard à 100% sur une série de Playoffs, sans ambition démesurée, mais dangereux, à l’expérience, surtout avec Tyronn Lue sur le banc de touche !

Calendrier restant : vs Cavaliers, vs Grizzlies, vs Thunder, @Knicks, @Nets, @Cavaliers, @Magic, vs Pelicans, vs Mavericks, vs Mavericks, vs Spurs, vs Rockets, @Kings, @Warriors.

Prévision TrashTalk : 7 victoires et 7 défaites. Fin de saison à la 8e place de l’Ouest

Bataille pour la dixième place :

Dallas Mavericks

Bilan actuel : 33 victoires pour 36 défaites, dixièmes de la Conférence Ouest.

Dynamique récente : Du méconium de bambin, de la digestion de cassoulet, du rejet de pigeon, de l’incontinence de personne âgée, du dimanche matin après une soirée arrosée, de la bactérie intestinale ou encore un abus de sauce piquante : en bref, c’est de la m*rde. On a presque jamais vu six semaines aussi horribles pour une franchise dans l’histoire de la NBA !

Les enjeux : Pouvoir participer à tous les matchs cette saison et ne pas devoir déclarer forfait. Ils sont dixièmes pour le moment, mais ne terminerons pas à cette place. Ils sont contraints à tanker et même si Anthony Davis venait à revenir pour la fin de saison, cela ne changerait probablement que peu de choses, le vestiaire a explosé et l’infirmerie est débordée.

Calendrier restant : @Pacers, vs Pistons, @Nets, @Knicks, @Magic, @Bulls, vs Nets, vs Hawks, @Clippers, @Clippers, vs Lakers, vs Raptors, @Grizzlies.

Prévision TrashTalk : 1 victoire et 12 défaites. Fin de saison à la 12e place de l’Ouest (tie-breaker perdu face aux Suns).

Phoenix Suns

Bilan actuel : 32 victoires pour 37 défaites, onzièmes de la Conférence Ouest.

Dynamique récente : Heureusement pour eux que les Dallas Mavericks existent, sinon ils seraient sûrement la franchise la plus moquée de NBA. Les hommes de l’Arizona sont devenus une cible presque facile pour les autres équipes de la Conférence Ouest et ne trouvent aucune solution autour du tandem Devin Booker – Kevin Durant. 15 défaites sur les 22 derniers matchs, tout est compliqué pour les joueurs de Mike Budenholzer et encore être dans la course au Play-In relève presque du miracle. Sans transfert de Luka Doncic et thrombose de Victor Wembanyama, leur saison serait sans doute déjà presque terminée !

Les enjeux : Tenter de se qualifier miraculeusement pour les Playoffs via le Play-In. Profiter de la probable dernière danse de Kevin Durant dans la région. Mais dans le meilleur des cas, s’ils se qualifient, ils affronteront le Oklahoma City Thunder au premier tour. En somme, la saison sera considérée comme ratée quoi qu’il arrive ou presque. Il faudrait un des plus gros upsets de l’histoire de la NBA pour que ce ne soit pas le cas.

Calendrier restant : vs Bulls, vs Cavaliers, vs Bucks, vs Celtics, @Timberwolves, vs Rockets, @Bucks, @Celtics, @Knicks, vs Warriors, vs Thunder, vs Spurs, @Kings.

Prévision TrashTalk : 2 victoires et 11 défaites. Fin de saison à la 11e place de l’Ouest (tie-breaker remporté face aux Mavericks).

Portland Trail Blazers

Bilan actuel : 30 victoires pour 39 défaites, douzièmes de la Conférence Ouest.

Dynamique récente : Après une belle série de cinq victoires en six matchs, ils se sont écroulés avec cinq défaites consécutives face à de grosses équipes. Une hémorragie stoppée par deux nouveaux succès face aux Raptors et Wizards. Ils parviennent à battre les équipes qu’ils sont censés battre, mais ne réussissent pas à passer un cap. Il le faudra en fin de saison pour parvenir à arracher la dernière place du Play-In, mais ils peuvent compter sur un bon trio Anfernee Simons – Shaedon Sharpe – Toumani Camara récemment et sur quelques performances ponctuelles de Scoot Henderson.

Les enjeux : Personne ne s’attendait à ce qu’ils soient encore dans la course à ce moment-là de la saison. Ils profitent de la désillusion d’autres équipes et font leur petit bonhomme de chemin. L’expérience d’un Play-In serait bien pour ce jeune groupe, mais une meilleure place à la loterie ne serait pas une désillusion non plus. Les joueurs talentueux de l’effectif se sont développés dans une année globalement plaisante, il n’y a plus rien à perdre, tout à gagner.

Calendrier restant : vs Grizzlies, vs Nuggets, vs Celtics, vs Cavaliers, @Kings, @Knicks, @Hawks, @Raptors, @Bulls, vs Spurs, @Jazz, vs Warriors, vs Lakers

Prévision TrashTalk : 5 victoires et 8 défaites. Fin de saison à la 10e place de l’Ouest

Prévision classement final TrashTalk : Golden State Warriors (6e) – Minnesota Timberwolves (7e) – Los Angeles Clippers (8e) – Sacramento Kings (9e) – Portland Trail Blazers (10e) – Phoenix Suns (11e) – Dallas Mavericks (12e)