Les Los Angeles Clippers sont dans une lutte intense pour la dernière place qualificative pour les Playoffs à l’Ouest et si la concurrence est en feu, les Californiens résistent grâce à un immense James Harden ces derniers temps.

Six victoires en sept matchs, un rythme de contender qui, récemment, à l’Ouest, n’est qu’une bonne série parmi d’autres. Pour résister à ses concurrents au classement, il faut déjà revêtir ses plus beaux habits et compter sur les rares échecs des autres.

James Harden l’a bien compris et a sorti un costume de 2018 : celui d’un attaquant hors pair capable d’attaquer l’arceau avec régularité tout en étant capable de faire tomber la foudre de loin et de donner des occasions de briller à ses partenaires.

50 points, 4 rebonds et 5 passes à 14/24 au tir et 6/13 de loin face aux Pistons

27 points, 3 rebonds et 7 passes à 7/20 au tir et 5/12 de loin face aux Knicks

29 points, 9 rebonds et 11 passes à 10/19 au tir et 3/11 de loin face aux Kings

25 points, 4 rebonds et 17 passes à 6/15 au tir et 4/11 de loin face aux Pelicans

24 points, 8 rebonds et 11 passes à 6/20 au tir et 3/8 de loin face au Heat

25 points, 8 rebonds et 7 passes à 8/14 au tir et 4/8 de loin face aux Hawks

31 points, 10 rebonds et 7 passes à 9/15 au tir et 4/7 de loin face aux Hornets

30,1 points, 6,6 rebonds et 9,3 passes de moyenne à 47% au tir et 41% à 3-points. Un rythme de croisière extrêmement élevé qui permet aux Californiens d’enchaîner les victoires et de rester à 1,5 succès de la sixième place de l’Ouest.

Pourtant, qu’est-ce qu’il est difficile de ne pas être décroché, les Golden State Warriors, qui occupent cette position, restent sur sept victoires consécutives tandis que les Minnesota Timberwolves, leurs poursuivants, ont gagné leurs huit dernières rencontres. Les trois équipes sont, avec les Houston Rockets et le Oklahoma City Thunder, les plus en forme de toute la Ligue.

Los Angeles a profité d’un calendrier plutôt favorable, sans être facile, ces derniers temps, mais il se corse lors des prochaines rencontres. Des affrontements consécutifs face aux Cavaliers, aux Grizzlies, au Thunder et aux Knicks avant de retrouver des matchs plus abordables face aux Nets, aux Pelicans, aux Mavericks par deux fois et aux Spurs. Il va falloir laisser passer l’orage pour frapper un dernier coup de foudre, peut-être face aux Warriors lors de la dernière affiche de la saison régulière ?

Quoi qu’il en soit, rien ne sera possible sans ce James Harden d’exception. Les fans du barbu peuvent ressortir leur pilosité faciale avec fierté, le gaucher est d’humeur à tout raser !