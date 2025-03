Les Los Angeles Clippers se sont imposés dans une rencontre fantastique face aux Detroit Pistons. Pour ce faire, ils ont eu besoin d’un James Harden qui s’est rappelé aux bons souvenirs de 2018. 50 points à 14/24 au tir, le monstre offensif est toujours là !

Quelle soirée NBA ! Après Payton Pritchard, Derrick White et Shai Gilgeous-Alexander, c’est James Harden qui dépasse la barre des 40 points. Le barbu a même été plus loin en fournissant 50 unités à 14/24 au tir à la défense des Detroit Pistons. Le tout accompagné de 4 rebonds, 5 passes décisives et un 16/20 sur la ligne des lancers francs.

C’est la première fois qu’il inscrit ce total de points depuis décembre 2019 !

Immense James Harden qui plante 50 points pour la première fois depuis décembre 2019 ! 🔥🔥🔥

35 ans ! 😳👏 pic.twitter.com/FoK5XAofnt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2025

L’ancienne star des Houston Rockets avait envoyé un message fort dès le début du match. Avec 23 points dans le premier quart-temps, il n’était pas là pour rigoler. Il faut croire qu’avoir Barack Obama et Steve Ballmer au premier rang, ça motive.

President Barack Obama is at tonight’s Clippers-Pistons game sitting next to Steve Ballmer. pic.twitter.com/oZ8JyvOZBu

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 6, 2025

Sa légère accalmie dans les 12 minutes suivantes a permis aux Pistons de revenir dans le match, portés par Cade Cunningham (37 points et 10 passes), comme d’habitude, et Dennis Schröder (21 points), un petit peu plus rare.

Mais en deuxième mi-temps, le gaucher de Los Angeles confirme et montre toute sa panoplie offensive. Agressif, il va chercher beaucoup de lancers et se surprend même à dunker avec férocité. Une preuve supplémentaire que l’âge n’est qu’un chiffre en NBA.

JAMES HARDEN DUNKS IT DOWN THE LANE 😤 pic.twitter.com/nCWNCLNiK5

— NBA TV (@NBATV) March 6, 2025

Bogdan Bogdanovic a également été déterminant dans la victoire des siens avec un très bon quatrième quart-temps. Les Clippers ne comptent pas se laisser décrocher du Top 6 de la Conférence Ouest si facilement et le meilleur joueur de l’équipe, c’est bien un James Harden de 35 ans !