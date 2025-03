Après le succès du premier Apéro en public organisé à Paris en juin dernier, TrashTalk a décidé de prendre la route avec ses poufs et ses peluches sous le bras pour une mini-tournée dans l’Est de la France, présentée par ParionsSport en Ligne ! Amis Alsaciens, amis Lorrains, le rendez-vous est pris : le mardi 18 mars au Cinéma Vox de Strasbourg et le mercredi 19 mars dans la salle de l’esplanade à la cité musicale de Metz !

Et si on vivait des Apéros TrashTalk tous ensemble ?

L’idée semblait un peu folle au début, mais avec un peu de folie, on en fait des grandes choses.

Après plusieurs années passées à échanger entre deux écrans, chez TrashTalk on a décidé de passer au level supérieur. Et donc vous voir, oui vous, pour parler basket.

Avec les équipes de Parions Sport en Ligne et celles du Cinéma Vox de Strasbourg ainsi que la Salle de l’Esplanade de la Cité Musicale à Metz, l’heure est venue de vous retrouver… chez vous !

Le concept est on ne peut plus simple : tourner une émission classique d’un Apéro TrashTalk, mais avec vous dans la salle… et un afterwork de qualité juste après !

⭐️ ÉVÉNEMENT : TRASHTALK FAIT 2 APÉROS EN PUBLIC EN MARS !! ⭐️

Qui veut assister à une émission en direct avec nous ? 😉🎥

🔸 18 MARS : STRASBOURG

🎟️ TICKETS : https://t.co/Z1iPYUpx9v

🔸 19 MARS : METZ

🎟️ TICKETS : https://t.co/FvF9ukRtAO

Apéro public + afterwork ensemble !❤️ pic.twitter.com/k8fsiCrfsQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 5, 2025

C’est quoi cet événement Apéro TrashTalk en public ?

On ne change pas une équipe qui gagne, vous aurez toujours droit à une belle animation made in TrashTalk.

L’Apéro en public consiste en trois étapes.

La première ? L’accueil des personnes qui ont pris leur billet, à partir de 18h. De 18h à 19h, on se retrouve dans la salle pour prendre ses marques.

La deuxième ? Le tournage de l’Apéro TrashTalk dans une salle maxi confort, devant le public, comme si on était dans les poufs (entre 19h et 20h).

Et la troisième ? L’afterwork entre nous, à savoir un 20h-22h entre passionnés de basket, histoire de papoter autour d’un verre et d’un snack.

Pas de match diffusé, pas de concours de shoots, c’est tout simplement une soirée d’après-taf entre membres de la commu et autour d’un tournage !

18h : ouverture des portes de chaque salle

19h : Apéro TrashTalk enregistré en public

20h-22h : afterwork tous ensemble à la cool

22h : fin du game, rangement et retour à la casa

Pourquoi Strasbourg et Metz ?

Déjà, on va mettre un peu de respect sur la Côte Est de la France.

Les gens savent très bien nous accueillir, et vu qu’ils ont 3h de soleil par an faut bien qu’on leur apporte un peu de chaleur parisienne.

Ensuite, les lieux ! Le Cinéma Vox de Strasbourg et la Salle de l’Esplanade de la Cité Musicale de Metz, voilà deux magnifiques salles qui nous ont ouvert leurs bras !

On a vu l’engouement pour le premier Apéro en public à Paris, on s’est imaginés dans un roadtrip sauce TrashTalk, et donc on a voulu commencer par la East Coast.

Quand vous commencez à avoir une salle, des passionnés de basket, l’envie de vivre une grande aventure en 48h et des partenaires chauds pour y prendre part, beh ça fait bingo.

Tarif unitaire pour la soirée : 10€ par personne

10€ par personne J’ai soif : de quoi se rafraîchir sur place

: de quoi se rafraîchir sur place J’ai faim : de quoi se nourrir sur place

de quoi se nourrir sur place Adresse à Strasbourg : 17 Rue des Francs-Bourgeois, 67000 Strasbourg

: 17 Rue des Francs-Bourgeois, 67000 Strasbourg Adresse à Metz : 3a Av. Ney, 57000 Metz

On se retrouve donc dans quelques jours, à Strasbourg puis Metz, pour deux grands événements TrashTalk à vivre tous ensemble !! Hâte de vous voir, on chauffe le moteur jusque là !