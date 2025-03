La March Madness, ça commence cette semaine ! Le fameux bracket a été révélé hier soir lors du Selection Sunday, et c’est donc l’heure de se pencher sur le célèbre tournoi universitaire qui enflamme chaque année toute l’Amérique. Par ici pour avoir toutes les infos importantes avant le début des hostilités demain.

Pour ceux qui découvrent tout juste la March Madness, le concept du tournoi est très simple :

68 équipes réparties en 4 grandes régions (des têtes de série #1 à #16) ;

Que des matchs à élimination directe (type Coupe de France) ;

Le tableau final (qualifiés, têtes de série, affiches) a été déterminé par un comité de sélection.

Le tournoi NCAA possède une place à part dans le paysage très riche des sports américains. À travers son format aussi simple qu’efficace, on a droit à de multiples surprises chaque année. Des favoris tombent tandis que des petits poucets enchaînent les exploits. Émotions garantis ! On verra si Duke – l’équipe de Cooper Flagg – fait honneur à son statut de favori malgré la récente blessure de ce dernier, et quelle université fera un parcours surprise alors que personne ne l’attendait.

Qui dit March Madness dit évidemment aussi bracket. Remplir son tableau de pronostics avant le début du tournoi, c’est l’une des plus grandes traditions du sport américain. L’an dernier, 22 millions de bracket ont été remplis sur le site d’ESPN, un record ! Si vous voulez vous prêter au jeu et réaliser vos propres pronostics, vous pouvez le faire juste ici.

Le bracket de la March Madness 2025

Chez les hommes :

THE BRACKET 🙌#MarchMadness pic.twitter.com/fo6lA8hJ7g

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 16, 2025

Chez les femmes :

The Bracket.

🔗 https://t.co/s2UWgWxAxq

🎟️ https://t.co/tvAMtQIw1n#MarchMadness pic.twitter.com/Rj4HS27YtY

— NCAA March Madness (@MarchMadnessWBB) March 17, 2025

Le programme de la March Madness 2025

Chez les hommes :

First Four : 18 et 19 mars

Premier tour : 20 et 21 mars

Second tour : 22 et 23 mars

Sweet 16 : 27 et 28 mars

Elite Eight : 29 et 30 mars

Final Four : 5 avril (Alamodome à San Antonio, Texas)

Finale nationale : 7 avril (Alamodome à San Antonio, Texas)

Chez les femmes :

First Four : 19 et 20 mars

Premier tour : 21 et 22 mars

Second tour : 23 et 24 mars

Sweet 16 : 28 et 29 mars

Elite Eight : 30 mars et 31 mars

Final Four : 4 avril (Amalie Arena à Tampa, Floride)

Finale nationale : 6 avril (Amalie Arena à Tampa, Floride)

Les têtes de série (#1) de la March Madness 2025

Chez les hommes :

Région Est : Duke

Région Sud : Auburn

Région Midwest : Houston

Région Ouest : Florida

Chez les femmes :

Région 1 Spokane : UCLA

Région 2 Birmingham : South Carolina (champion en titre)

Région 3 Birmingham : Texas

Région 4 Spokane : USC

Comment regarder la March Madness 2025 ?

C’est beIN Sports qui détient les droits de diffusion de la March Madness en France. Une vingtaine de matchs du célèbre tournoi universitaire seront diffusés (direct et rediffusion), dont le Final Four et la finale nationale en live. Plus de précisions à venir dans les prochains jours.