NCAA : Maxime Raynaud et Stanford invités au NIT

Battus sur le fil par Louisville en quart de finale du ACC Tournament, Stanford ne participera pas à la March Madness. La saison de Maxime Raynaud va néanmoins se prolonger encore un peu suite à la sélection du Cardinal au National Invitation Tournament (NIT).

Malgré une saison historique de notre senior français, Stanford ne participera pas à la grand messe universitaire pour la onzième année consécutive. Septièmes de la ACC en saison régulière, le chemin le plus direct aurait été de remporter le tournoi de la Conférence la semaine dernière. Les hommes de Kyle Smith ont regardé Louisville dans les yeux pendant 40 minutes mais Chucky Hepburn a ruiné leurs espoirs au buzzer du quart de finale (75-73).

Le Selection Sunday avait lieu hier et Stanford ne fait pas partie des 68 équipes conviées à la March Madness. Mais la bonne nouvelle de ce dimanche, c’est que la saison du Cardinal n’est pas encore terminée. Les Californiens ont été sélectionnés pour le NIT, un autre tournoi de fin de saison qui fait office de consolante pour 32 équipes oubliées de la March Madness.

Le principe est le même, avec un tour en moins et un joli trophée à ajouter au CV pour le vainqueur. Stanford aura même le bonheur de retrouver son public du Maples Pavillon pour les deux premiers tours. Un sérieux avantage pour le Cardinal qui affiche un bilan presque parfait de 16 victoires pour 2 défaites à Palo Alto cette saison. Ils affronteront CSUN pour leur entrée en lice dans le tournoi, dans la nuit de mardi à mercredi à 5h du matin.

Maxime Raynaud avait déjà fait ses adieux à l’université où il a passé quatre ans, il va finalement recevoir une vague d’amour supplémentaire avant de définitivement faire le grand saut chez les pros. Le Parisien tourne en double-double de moyenne (20,1 points et 10,6 rebonds par match) et est attendu autour du début du second tour à la prochaine Draft NBA. De bons résultats en antenne nationale pourraient encore lui permettre de faire grimper un peu plus sa cote avant le début des workouts, d’autant que Stanford fait au moins figure de contender dans un tableau moins relevé que celui de la March Madness.

