À une semaine du début de la March Madness, c’est la période des tournois de Conférence en NCAA. Dans la ACC, Maxime Raynaud et Stanford avaient fort à faire avec quatre matchs en quatre jours pour espérer soulever le trophée. Le parcours du Cardinal s’arrête finalement en quart de finale dans un scénario complètement fou.

Après une première victoire dans la douleur face à Berkeley, l’éternel rival voisin, Stanford retrouvait une équipe de Louisville contre qui elle avait perdu de 20 points il y a six jours lors de son dernier match de saison régulière (68-48). Sur le papier, les Cardinals (au pluriel) sont un cran au-dessus, eux qui sont classés au 13è rang national et qui devraient logiquement être conviés à la March Madness.

Pourtant, pas question de faire de cadeau. Louisville ne s’est jamais qualifié en demi-finale du ACC Tournament et a un seed #2 à faire respecter. Le match part sur un rythme très lent et le score est beaucoup plus serré que samedi dernier. Maxime Raynaud marque les deux premiers paniers de son équipe mais il doit rapidement laisser les siens pour gérer un problème de fautes. Oziyah Sellers fait pleuvoir les 3-points sur la défense des Cardinals et le Parisien clôture bien la mi-temps, entre tir du parking et jeu au poste, avec une belle passe laser en prime. À la pause, Stanford est devant (33-30). L’upset devient possible !

That ball movement >>> 🫣@StanfordMBB leads heading into the 2nd half. pic.twitter.com/9wzM1QCvb6

— ACC Men’s Basketball (@accmbb) March 14, 2025

Le tournant du match arrive dès le retour des vestiaires, lorsque Maxime Raynaud écope d’une troisième faute très contestable sur un box-out. La frustration est grande mais ses coéquipiers sont en forme et l’écart monte à +15 alors que le Français revient sur le parquet. Un retour de très courte durée puisqu’il se fait immédiatement sanctionner d’une quatrième faute. Les Californiens vont devoir gérer leur avance sans leur leader mais le momentum change totalement de camp et force Kyle Smith à risquer un retour prématuré de Raynaud sur le parquet. Un pari payant dans un premier temps avec un gros tir du big man pour maintenir l’adversaire à deux possessions d’écart.

T’es immense Maxime ! 🔥 pic.twitter.com/qwoW9L7DHo

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 14, 2025

Le Français est ciblé en défense et parvient même à contrer sans faire faute mais la cinquième est incontestable sur un écran mobile et Raynaud est condamné à suivre le money time sur le banc. Dans un élan héroïque, les role players de Stanford font un run de 7-0 pour égaliser avec 30 secondes à jouer. Auteur du and-one pour recoller, Chisom Okpara pense capter le rebond qui doit envoyer le match en prolongation mais rend la balle à Chucky Hepburn sous la pression. L’offrande est trop belle et le membre de la All-ACC First Team sanctionne au buzzer.

Chucky Hepburn assassine Stanford au buzzer !

Terriblement cruel…pic.twitter.com/1o1zeZOO2b

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 14, 2025

Pour son premier ACC Tournament, Stanford est passé tout proche de l’upset et des demi-finales. Une fin frustrante qu’il va falloir digérer en attendant la décision du comité ce dimanche lors du Selection Sunday pour savoir si le Cardinal sera invité à la March Madness ou plus certainement au NIT (National Invitation Tournament) pour que Maxime Raynaud ait droit à une dernière danse sous le maillot de son université.

Maxime Raynaud a peut-être disputé son dernier match avec Stanford… 🌲🇫🇷

Une soirée frustrante marquée par une 3è faute litigieuse en début de 2è MT mais un impact indéniable

🔹17 points

🔹7/16 au tir dont 2/5 de loin

🔹5 rebonds

🔹2 passes

🔹2 contrespic.twitter.com/3r4bItrXkC

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 14, 2025