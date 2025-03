Considérés comme deux des trois meilleurs prospects de la prochaine Draft NBA, Dylan Harper et Ace Bailey ne participeront pas à la fameuse March Madness, la faute à des résultats collectifs trop faiblards avec leur équipe de Rutgers.

Dans la dernière Mock Draft d’ESPN, Dylan Harper est annoncé numéro 2 derrière l’intouchable Cooper Flagg. Quant à Ace Bailey, il est numéro 3. Les deux phénomènes de l’université de Rutgers ont montré cette saison pourquoi ils font partie des joueurs les plus prometteurs et talentueux de leur classe, mais cela ne s’est pas traduit sur le plan collectif.

Rutgers a fini avec un bilan négatif de 15 victoires pour 17 défaites, et est tombé dès le premier tour du tournoi de la Big Ten Conference il y a quelques jours. Comme un symbole, Dylan Harper (27 points, 8 rebonds, 8 passes) et Ace Bailey (17 points, 7 rebonds) ont cartonné lors de leur dernier match universitaire contre USC… pour au final s’incliner (97-89).

Tout au début de la saison universitaire, l’université de Rutgers – située dans le New Jersey – était the place to be avec la présence de Dylan Harper et Ace Bailey. Les deux jeunes phénomènes ont attiré de nombreux scouts tout au long de la saison, le premier enchaînant les perfs XXL et le second montrant son grand potentiel malgré quelques irrégularités. Mais Rutgers n’a jamais répondu aux attentes sur le plan collectif.

Harper et Bailey n’auront donc pas l’occasion de s’exprimer sur la grande scène de la March Madness lors des semaines à venir, eux qui regarderont le célèbre tournoi universitaire depuis leur canapé. Si cela ne devrait pas impacter leur cote en vue de la Draft, difficile de ne pas être déçu par leur absence…

Les stats de Dylan Harper en NCAA cette saison :

19,4 points, 4,6 rebonds, 4 passes, 1,4 interception, 48,4% au tir dont 33,3% à 3-points et 75% aux lancers-francs

Les stats de Ace Bailey en NCAA cette saison :