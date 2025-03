La nouvelle victoire des Los Angeles Clippers face aux Charlotte Hornets hier soir alimente une série exceptionnelle. Les Californiens ont remporté les 14 dernières oppositions directes et n’ont pas perdu contre cette franchise depuis novembre 2017.

Ce dimanche, les Los Angeles Clippers se sont imposés 123 à 88 face aux Charlotte Hornets grâce à une nouvelle très belle performance de James Harden. Une victoire nette et sans bavure qui va dans le sens de la dynamique récente entre ces deux franchises.

Les Californiens ont remporté les 14 dernières oppositions directes, leur dernière défaite remontant à novembre 2017 lorsque Kemba Walker, Dwight Howard et Nicolas Batum portaient les frelons. Plus impressionnant encore, l’équipe de Steve Ballmer s’est imposée lors de 26 des 28 dernières confrontations. Des statistiques lunaires surtout lorsque l’on sait que le bilan All-Time entre ces deux franchises n’est pas si déséquilibré : 43 victoires pour L.A, 25 pour Charlotte !

Si les Hornets n’y arrivent plus face aux Clippers en général, c’est encore pire en déplacement. La dernière fois qu’ils se sont imposés dans l’Ouest américain, c’était le 28 février 2009. À l’époque, ils s’appelaient encore les Bobcats et leur meilleur marqueur lors de la rencontre s’appelait Emeka Okafor.

Si la franchise de Los Angeles est souvent considérée comme une équipe de loser dans l’univers NBA, ces statistiques montrent tout de même qu’ils sont solides et réguliers depuis plus d’une décennie. Entre Lob City et l’ère Paul George – Kawhi Leonard en passant par l’équipe de Lou Williams et Montrezl Harrell, ils n’ont que rarement manqué les Playoffs.

Alors qu’en face, les Frelons ont toutes les peines du monde à se reconstruire. Des bons joueurs sont passés comme Kemba Walker ou LaMelo Ball, mais jouer au basket-ball en avril relève plus de l’exception qu’autre chose et la lumière au bout du tunnel ne semble pas se rapprocher.

Interrompre cette série de défaite au plus vite serait déjà une preuve de mieux. Les ambitions doivent se construire au fil du temps ….

