Les Mavericks obligés de… déclarer forfait lors de prochains matchs ?

Hier face aux Philadelphia Sixers, les Dallas Mavericks n’avaient que huit joueurs disponibles, tous les autres étant à l’infirmerie. C’est le minimum légal, sauf que deux joueurs de l’effectif ne seront bientôt plus autorisés à jouer en NBA !

Le sort s’est acharné sur les Dallas Mavericks ces derniers temps. Les Texans ont enchaîné les blessures jusqu’à n’avoir plus que huit joueurs disponibles lors du match face aux Philadelphia Sixers hier soir. La fin de saison de Dante Exum lors de la rencontre précédente n’a rien arrangé.

Désormais, les coéquipiers de Spencer Dinwiddie sont plus que jamais sur le fil du rasoir car une équipe NBA ne peut pas prendre part à un match avec moins de huit joueurs en tenue sauf que les two-way players Kessler Edwards et Brandon Williams n’ont plus le droit que de jouer respectivement deux et cinq matchs dans la Grande Ligue cette saison.

Les Texans ne peuvent pas les remplacer avec d’autres two-way players puisque la deadline pour ce genre d’opérations avait lieu le 4 mars. Ils ne peuvent pas non plus aller chercher un agent-libre en coupant un de leurs joueurs puisqu’ils sont au-dessus du premier Apron. Il faut donc absolument espérer que deux blessés se rétablissent vite pour qu’ils ne soient pas obligés de déclarer forfait, ce qui serait une première dans l’histoire de la NBA.

P.J Washington a déjà sauvé les siens en revenant la nuit dernière et désormais ceux qui sont le plus attendus sont Kai Jones (dernier two-way de l’effectif, n’a le droit de jouer que 11 matchs) et Caleb Martin, mais une blessure supplémentaire mettrait vraiment les hommes de Jason Kidd dans la panade puisque la plupart des autres joueurs ont déjà annoncé leur fin de saison.

Kessler Edwards n’aura plus le droit de jouer le 24 mars contre Brooklyn tandis que Brandon Williams ne pourra plus participer le 29 contre Chicago. Des dates clés à garder en tête, peut-être des dates historiques si l’infirmerie texane ne se vide pas !

Source texte : Bobby Marks