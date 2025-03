La March Madness, célèbre tournoi universitaire de fin de saison, commence demain et enflammera l’Amérique jusqu’à début avril. Voici dix joueurs à suivre absolument lors des trois semaines à venir, de Cooper Flagg à Johni Broome en passant par Walter Clayton Jr. et quelques autres.

Tout ce qu’il faut savoir sur la March Madness 2025

Cooper Flagg (Duke)

C’est le plus grand nom dans le monde du basket universitaire. Cooper Flagg, grand favori pour être le premier choix à la Draft NBA 2025, a confirmé toutes les attentes placées en lui lors de sa saison freshman à Duke. Monstre défensif et en progression constante en attaque, l’ailier de 18 ans a tout pour lui et a comme objectif de guider les Blue Devils vers le fameux Final Four de la March Madness. Cela dépendra sans doute de son état de santé, Flagg se blessant à la cheville lors du tournoi ACC la semaine dernière. Son coach Jon Scheyer s’est néanmoins montré rassurant en déclarant que son joueur pourrait être prêt pour le premier tour ce vendredi.

Johni Broome (Auburn)

Si Johni Broome n’existait pas, Cooper Flagg serait presque assuré d’être élu Joueur de l’Année en NCAA. Mais l’intérieur d’Auburn a sorti une magnifique saison avec 18,9 points, 10,6 rebonds, 3,1 passes et 2,3 contres de moyenne, tout ça pour guider les Tigers vers un statut de tête de série #1 à la March Madness. Contrairement à Flagg, qui est un freshman, Broome a beaucoup d’expérience à l’échelon universitaire puisqu’il dispute actuellement sa cinquième saison NCAA (troisième avec Auburn) à 22 ans. Dominant des deux côtés du terrain dans une conférence hyper relevée (SEC), Johni veut porter Auburn vers les sommets.

Johni Broome Vs Alabama:

Despite the hard-fought overtime loss to Alabama, Johni Broome showed how versatile he was all game. Whether it was down in the block, using his great footwork and touch around the rim, or stretching out his game to hit some outside shots, he made an… pic.twitter.com/CncF3ews55

— Drew.cwik (@Drewcwik21) March 9, 2025

Mark Sears (Alabama)

Université réputée avant tout pour son programme de football américain, Alabama est devenu ces dernières années un poids lourd dans le monde du basket universitaire. Et Mark Sears n’est pas étranger à cela. Arrivé chez le Crimson Tide en 2022, le guard de 23 ans s’est imposé comme la première option offensive d’une équipe qui a disputé le Final Four l’an dernier. Sears envoie 19 points et 5 passes tous les soirs, il est capable de faire mal en pénétration avec sa main gauche comme de sanctionner de loin, et n’a pas peur de prendre ses responsabilités dans les grands moments. Demandez donc à Johni Broome et l’équipe d’Auburn.

MARK SEARS WITH A BAMA BUZZER-BEATER TO BEAT NO. 1 AUBURN IN OT! pic.twitter.com/6vsioJX8ib

— ESPN (@espn) March 8, 2025

Walter Clayton Jr. (Florida)

Les Florida Gators attendent un titre de champion national depuis 2007 et l’ère Joakim Noah. Cela pourrait être pour cette année (Florida est tête de série #1), surtout si Walter Clayton Jr. confirme sa très belle saison sur la grande scène de la March Madness. Le meneur senior des Gators a montré la voie à son équipe toute l’année, tournant à plus de 17 points et 4 passes décisives de moyenne cette saison. Il a constamment step-up dans les grands moments, comme lors de la finale du tournoi SEC ce dimanche avec 22 points. Pas de doute, ce gars-là pourrait bien enflammer le célèbre tournoi universitaire cette année.

Walter Clayton Jr. Vs Tennessee:

Big-time players make big-time plays, and that’s exactly what Clayton Jr. did this afternoon, making impactful plays throughout the game to lead the Gators to an SEC Tournament Championship. With his exceptional shot-making ability and evolving… pic.twitter.com/dVKWw9fQBl

— Drew.cwik (@Drewcwik21) March 16, 2025

V.J. Edgecombe (Baylor)

Alors que Dylan Harper et Ace Bailey, tous les deux projetés dans le Top 3 de la Draft NBA 2025, ne participeront pas à la March Madness, V.J. Edgecombe sera bien de la partie avec Baylor. Celui qui est quatrième dans la dernière Mock Draft d’ESPN a confirmé lors de sa saison freshman qu’il était bel et bien le monstre athlétique annoncé. Malgré un début de saison NCAA compliqué, et des résultats collectifs moyens, le Bahaméen de 19 ans est monté en puissance et espère se montrer lors de la March Madness. En cas de qualification pour le second tour, V.J. Edgecombe devrait croiser la route d’un certain Cooper Flagg.

VJ Edgecombe is the most explosive athlete in this class, but shows quite a bit of skill as well. He’s an event-creator defensively who hit 39% of his 3s in Big 12 play with improving shot-creation and passing prowess that bodes well for his long-term development. pic.twitter.com/aIwf9EGLS4

— Jonathan Givony (@DraftExpress) March 13, 2025

P.J. Haggerty (Memphis)

Les Memphis Tigers, coachés par l’ancienne star NBA Penny Hardaway, viennent de remporter le tournoi AAC et débarqueront à la March Madness avec l’intention de faire un peu de bruit. Comme un symbole, la première raison de leur succès est un guard hyper talentueux nommé P.J. Haggerty. Ce dernier a planté 42 points – record personnel – tout récemment, il a été nommé Joueur de l’Année en AAC et MOP de la finale du tournoi (23 points). “En le regardant, cela me rappelle des souvenirs” a déclaré Penny, qui considère les qualités de scoreur d’Haggerty comme “divines”. Ça promet pour la March Madness !

Memphis beats Wichita State in a thriller‼️

PJ Haggerty went off for 42 points, tied for the most-ever in an American Tournament game 😤 pic.twitter.com/oLMnU4cFIO

— ESPN (@espn) March 14, 2025

Ryan Kalkbrenner (Creighton)

Son nom vous dit peut-être quelque chose. Et pour cause, on a parlé de Ryan Kalkbrenner en novembre dernier, quand il a réalisé une performance “surhumaine” avec 49 points et 11 rebonds à 20/22 au tir. L’intérieur de 2m16 et 122 kilos, évoluant à Creighton, est l’un des joueurs les plus dominants du circuit NCAA. La preuve, il fait partie des nominés pour le titre de Joueur Universitaire de l’Année et a gagné quatre titres consécutifs de Meilleur Défenseur dans la Conférence Big East (égalant Pat Ewing). Âgé de 23 ans “déjà” et possédant cinq saisons NCAA dans les jambes, Kalkbrenner pourrait bien faire de gros dégâts à la March Madness.

RJ Luis Jr. (St. John’s)

Monument du coaching aux États-Unis, Rick Pitino est de retour au premier plan avec l’université de St. John’s. Un retour au premier plan favorisé par l’excellent niveau de jeu de RJ Luis Jr., ailier de 22 ans originaire de la République dominicaine. Avec des moyennes de plus de 18 points et 7 rebonds, Luis Jr. a guidé St. John’s vers le titre de Conférence Big East tout en raflant plusieurs trophées individuels en route (Joueur de l’Année en Big East, MOP du tournoi Big East). RJ a notamment planté 29 points (27 en seconde mi-temps !) avec 10 rebonds lors de la finale du tournoi Big East face à Creighton ce week-end. Va-t-il continuer sur sa très belle lancée ?

Big East Picture of the Year

RJ Luis. King of New York.

📸 @Davee_8 pic.twitter.com/6YnVx1Zvpa

— Ryan Cassidy (@ryancassidycbb) March 16, 2025

Kameron Jones (Marquette)

Quand on pense à l’université de Marquette, on pense automatiquement à Dwyane Wade, Jimmy Butler ou encore Doc Rivers. Kameron Jones essaye aujourd’hui de se faire sa petite place au soleil chez les Golden Eagles. Dans sa quatrième saison à Marquette, Jones reste sur sa campagne la plus accomplie avec 19 points et 6 passes de moyenne, une production suffisante pour faire partie des demi-finalistes dans la course au Trophée de Joueur de l’Année. L’arrière de 23 ans a notamment marqué 24 points contre St John’s en demi-finale de Conférence Big East, preuve qu’il n’a pas peur des grands moments.

Kam Jones back to back creative finishes, never rushed for a millisecond.

Kam has shot 66% at the rim on, incredibly, 581 attempts in his career. Likely unprecedented among guards in the last decade. @mikegrib8 @DraftPow others come to mind?

Modern McConnell with range? Maybe. pic.twitter.com/rAFRVpB2Kp

— Chucking Darts NBA & Draft Podcast (@ChuckingDarts) March 15, 2025

Braden Smith (Purdue)

Si le géant Zach Edey n’évolue plus à Purdue aujourd’hui, l’université basée dans l’Indiana possède une autre belle attraction cette année : Braden Smith. Beaucoup plus petit par la taille que l’ancien pivot star, le meneur de 1m83 régale à travers ses caviars, ses banderilles de loin et son leadership. Il a terminé la saison avec plus de 16 points et quasiment 9 passes de moyenne, à plus de 38% à 3-points. Pas un hasard s’il a été élu Joueur de l’Année de la Conférence Big Ten. Smith est l’un des joueurs les plus complets du pays à son poste et voudra montrer la voie aux Boilermakers, finalistes NCAA la saison dernière face à UConn.

This DIME means MORE history for Braden Smith.

Smith’s current career stats:

• 1,287 pts

• 701 ast

• 506 reb

Smith is the FIRST player in D-I men’s history w/ 1,250+ pts, 700+ ast & 500+ reb by the end of his junior season.

And he’s not done yet. pic.twitter.com/ZfQRpb0W8J

— Ben Stevens (@BenScottStevens) March 5, 2025

Mais aussi…